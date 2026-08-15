Η Μαρία Εκμεκτσίογλου αποκαλύπτει για τη μάχη με την πνευμονία

Δώδεκα εικοσιτετράωρα σε νοσοκομειακή κλίνη χρειάστηκε να νοσηλευτεί η Μαρία Εκμετσιόγλου , καθώς προσβλήθηκε από σοβαρή πνευμονία που την ταλαιπώρησε έντονα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

«Τον χειμώνα τον πέρασα δύσκολα, λόγω πνευμονίας. Ταλαιπωρήθηκα αρκετά και υποσχέθηκα στον εαυτό μου αυτό το ταξίδι όταν ήμουν στο νοσοκομείο. Ήταν κάτι που ήθελα να κάνω και πέρυσι, αλλά λόγω εργασιών το ανέβαλα», περιέγραψε στο περιοδιό Λοιπόν.

«Έμεινα 12 ημέρες στο νοσοκομείο και στη συνέχεια έκανα έναν μήνα θεραπεία στο σπίτι. Στο νοσοκομείο είχα 40 πυρετό και δεν μπορούσα να σκεφτώ ή να κάνω τίποτα. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, δεν είχα ούτε τη δύναμη να δω ταινία, παρότι είμαι φανατική του κινηματογράφου. Βλέπω συνέχεια Netflix».

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