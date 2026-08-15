ΗΠΑ: 17χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε μητέρα και αδελφό!

Για τη δολοφονία της μητέρας του και του 14χρονου αδελφού του κατηγορείται ένας 17χρονος στη Μασαχουσέτη, με τις Αρχές να αποκαλύπτουν ότι το προηγούμενο διάστημα φέρεται να χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο και το ChatGPT για αναζητήσεις γύρω από «θεωρητικές ιδέες ή φαντασιώσεις» σχετικά με τη δολοφονία της οικογένειάς του.

Ο Αρτζούν Αραβίντ, 17 ετών, αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία και δύο για επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης σε μέλος της οικογένειας, μετά τον θάνατο της 45χρονης μητέρας του, Σούντα Βενκατεσάν, και του 14χρονου αδελφού του, Σιντάρθ Αραβίντ.

Τα δύο θύματα εντοπίστηκαν νεκρά την Τρίτη, 11 Αυγούστου, μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Άκτον της Μασαχουσέτης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν η εισαγγελέας της κομητείας Μίντλσεξ, Μάριαν Ράιαν, και ο αρχηγός της αστυνομίας του Άκτον, Ντάγκλας Στουρνιόλο, αναφέρει το People.

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Ο πατέρας επέστρεψε και δεν μπορούσε να βρει την οικογένειά του



Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τις 18:40 το απόγευμα της Τρίτης, όταν ο πατέρας του 17χρονου κάλεσε τις Αρχές επειδή δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με την οικογένειά του.

Ο άνδρας είχε μιλήσει τελευταία φορά με τη σύζυγό του περίπου στις 7 το πρωί, όταν έφυγε από το σπίτι για να πάει στη δουλειά.

Ο 14χρονος Σιντάρθ είχε θεαθεί για τελευταία φορά περίπου στις 12 το μεσημέρι, όταν έφευγε από τοπικό κέντρο αναψυχής.

Την ίδια ώρα, ένας καθηγητής είχε φτάσει έξω από την κατοικία για προγραμματισμένο μάθημα, αλλά επίσης δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με κανέναν μέσα στο σπίτι.

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στην κατοικία, βρέθηκαν μπροστά σε δύο νεκρούς: το σώμα του 14χρονου εντοπίστηκε στον πρώτο όροφο, ενώ η μητέρα του βρέθηκε νεκρή στο υπόγειο.

«Φαντασιώσεις» για τη δολοφονία της οικογένειάς του στο ChatGPT



Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί άρχισαν να εξετάζουν και τη διαδικτυακή δραστηριότητα του 17χρονου.







Σύμφωνα με την εισαγγελέα Μάριαν Ράιαν, η έρευνα έδειξε ότι ο Αρτζούν είχε το τελευταίο διάστημα επιδείξει «ανησυχητική συμπεριφορά».

Μεταξύ άλλων, φέρεται να χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο και το ChatGPT για αναζητήσεις που περιλάμβαναν «θεωρητικές ιδέες ή φαντασιώσεις σχετικά με τη δολοφονία της οικογένειάς του».

Η Ράιαν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λέγοντας ότι ο 17χρονος χρησιμοποιούσε το ChatGPT δημιουργώντας «φαντασιώσεις, ιστορίες, ιστορίες σαν γοτθικά μυθιστορήματα».

Όπως είπε, ο έφηβος έθετε ερωτήσεις και δημιουργούσε χαρακτήρες, ενώ το περιεχόμενο φαινόταν να σχετίζεται με απειλές και σενάρια στα οποία η οικογένειά του δεν επιβίωνε.

Οι Αρχές εξετάζουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ως μέρος της συμπεριφοράς του 17χρονου πριν από τις δολοφονίες.

Φέρεται να τους σκότωσε μέσα στο σπίτι και να διέφυγε



Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Αρτζούν φέρεται να επιτέθηκε θανάσιμα στη μητέρα και τον αδελφό του μέσα στην οικογενειακή κατοικία και στη συνέχεια να εγκατέλειψε το σημείο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι είχε φύγει με το πράσινο Honda Accord του 2014 της μητέρας του.

Καθώς οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν αρχικά να τον εντοπίσουν, εκδόθηκε ειδοποίηση αναζήτησης.

Ο 17χρονος βρέθηκε τελικά το επόμενο πρωί στην Andrew Avenue, όταν αστυνομικοί μετέβησαν στην περιοχή για ένα άσχετο περιστατικό που αφορούσε συναγερμό.

Έφεραν τραύματα τα δύο θύματα – Αναζητείται το όπλο



Η επίσημη αιτία θανάτου της 45χρονης και του 14χρονου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί και θα προσδιοριστεί από τον επικεφαλής ιατροδικαστή.

Οι Αρχές έχουν, ωστόσο, αναφέρει ότι και τα δύο θύματα έφεραν κάποιου είδους τραύματα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί τι είδους όπλο ή αντικείμενο χρησιμοποιήθηκε στις δολοφονίες.

Εκτός από τις δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ο Αρτζούν κατηγορείται για δύο περιπτώσεις επίθεσης και πρόκλησης σωματικής βλάβης σε μέλος της οικογένειας, καθώς και για χρήση οχήματος χωρίς άδεια και κλοπή αυτοκινήτου.

Για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας και της επίθεσης αναμένεται να οδηγηθεί την Πέμπτη, 13 Αυγούστου, ενώπιον του Concord District Court. Οι υπόλοιπες κατηγορίες επρόκειτο να εξεταστούν από δικαστήριο ανηλίκων, το οποίο, σύμφωνα με την εισαγγελία, δεν έχει δικαιοδοσία για τις κατηγορίες ανθρωποκτονίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο 17χρονος έχει ορίσει δικηγόρο που θα μπορούσε να σχολιάσει τις κατηγορίες εις βάρος του.

«Ανείπωτη τραγωδία»



Η εισαγγελέας Μάριαν Ράιαν χαρακτήρισε την υπόθεση «ανείπωτη τραγωδία», αναφερόμενη τόσο στην οικογένεια όσο και στην τοπική κοινωνία.

«Είναι μια απίστευτα σκοτεινή ημέρα. Προφανώς πρόκειται για μια ανυπέρβλητη τραγωδία για τον πατέρα σε αυτή την υπόθεση», δήλωσε.

«Είναι μια πολύ σκοτεινή ημέρα για αυτή την κοινότητα, για αυτό το σχολικό σύστημα», πρόσθεσε.

Πηγή: enikos.gr

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