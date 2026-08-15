Ανεβαίνουν ξανά οι τιμές των καυσίμων: Μια ανάσα από τα 2 ευρώ η βενζίνη

ην ανηφόρα φαίνεται να έχουν πάρει εκ νέου οι τιμές των καυσίμων, τόσο στις αγορές, όσο και στα πρατήρια καυσίμων, μετά από μια σύντομη υποχώρηση, καθώς το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παραμένει κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι.

Το αργό πετρέλαιο Brent κυμαινόταν γύρω στα 87 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, ενώ άγγιξε ακόμα και τα 90 δολάρια μέσα στην εβδομάδα, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 5% αυτή την εβδομάδα, καθώς οι ΗΠΑ ενέτειναν την οικονομική πίεση προς το Ιράν για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Η ανοδική τάση στις διεθνείς αγορές είναι κάτι που ανησυχεί τους πρατηριούχους, οι οποίοι αναμένουν πως η αύξηση θα φανεί και στον λιανική αγορά τις επόμενες ημέρες.

Άλλωστε, ανοδικά κινούνται και οι τιμές στα διυλιστήρια. Συγκεκριμένα, η τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται στο 1,80 με ΦΠΑ, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 6 λεπτών του ευρώ σε δύο εβδομάδες.

Την ίδια στιγμή το ντίζελ πωλείται από τα διυλιστήρια 1,75 με ΦΠΑ, αυξημένο σχεδόν κατά 10 λεπτά σε σχέση με τις 5 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης (13/8), η μέση τιμή λιανικής πώλησης της βενζίνης 95 οκτανίων, διαμορφώνεται στα 1,998 ευρώ/λίτρο, ενώ η βενζίνη 100 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,247 ευρώ το λίτρο και το diesel κίνησης κοστίζει 1,978 ευρώ/λίτρο.

Στήριξη για το πετρέλαιο κίνησης

Υπενθυμίζεαι πως στα τέλη του προηγούμενου μήνα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική έκπτωση να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά.

«Αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκ. ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα», τονίζει ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Το διεθνές σκηνικό

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα επιβάλει άνευ προηγουμένου οικονομικά μέτρα, διατηρώντας παράλληλα τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε επίσης για ένα βαθύτερο παγκόσμιο έλλειμμα προσφοράς, προβλέποντας για το 2026 το μεγαλύτερο έλλειμμα των τελευταίων πέντε ετών.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν και το Ομάν δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, παρά την προηγούμενη αισιοδοξία ότι η συμφωνία ήταν κοντά.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενισχύουν την ικανότητά τους να συνοδεύουν πλοία μέσω του στενού, αν και η ναυσιπλοΐα παραμένει επικίνδυνη, με ορισμένα δεξαμενόπλοια να απενεργοποιούν τους πομποδέκτες τους.

Στην Ερυθρά Θάλασσα, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν μαχητές Χούτι έπληξαν επίσης το διυλιστήριο Τζαζάν της Σαουδικής Αραβίας.

Εν τω μεταξύ, αναμένεται να φτάσει στις ΗΠΑ επιπλέον αργό πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή, προσφέροντας κάποια ανακούφιση στα χαμηλά αποθέματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: