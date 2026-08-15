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ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο των ΗΑΕ δέχτηκε επίθεση

Στενά Ορμούζ
clock 14:12 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο της εθνικής εταιρείας πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC) δέχθηκε επίθεση το βράδυ της Παρασκευής στα Στενά του Ορμούζ. Την ανακοίνωσε έκανε η κρατική επιχείρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAM.

Στην ανακοίνωση της ADNOC επισημαίνεται ότι «το συμβάν δεν προκάλεσε κανέναν τραυματισμό και η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο». Αρκετά τάνκερ της εταιρείας είχαν ήδη γίνει στόχος επιθέσεων την Πέμπτη και την προηγούμενη εβδομάδα στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, η οποία είναι κρίσιμη για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων.

Το στενό του Ορμούζ, που συνδέει τον Κόλπο με τον Ινδικό ωκεανό, παραμένει ουσιαστικά κλειστό μετά από απόφαση του Ιράν στις αρχές Μαρτίου. Η απόφαση αυτή ελήφθη ως απάντηση στον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Σε αντίποινα, η Ουάσιγκτον επέβαλε αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια του Κόλπου.

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