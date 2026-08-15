Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών για την εορτή του Δεκαπενταύγουστου

Τα μηνύματά τους με αφορμή τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική σημαντική γιορτή της Ορθοδοξίας, έδωσαν στη δημοσιότητα τα πολιτικά κόμματα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επισημαίνει: «Σήμερα, με κατάνυξη γιορτάζουμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας την Κοίμηση της Θεοτόκου. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γης. Εύχομαι υγεία και ευημερία σε κάθε οικογένεια. Ας κρατήσουμε από τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της: να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά.Με ελπίδα και ενότητα, μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη».

Η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο μήνυμά της για τον Δεκαπενταύγουστο, αναφέρει: «Ο Δεκαπενταύγουστος είναι μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη του λαού μας. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τα νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά μας, οι άνθρωποι ανταμώνουν, μοιράζονται, γιορτάζουν και κρατούν ζωντανές μακραίωνες παραδόσεις. Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και ειρήνη. Και ιδιαίτερα σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά, με αγάπη και όμορφες στιγμές δίπλα στους ανθρώπους τους. Καλό Δεκαπενταύγουστο σε όλες και όλους».

Ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός στέλνει τις δικές του ευχές για την εορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

«Η Παναγία, η μητέρα μας είναι το πνευματικό στολίδι και η χαρά της Ορθοδοξίας μας. Σήμερα όλη η Ελλάδα, όλη η Ρωμιοσύνη, μοσχοβολά από το ευωδιαστό σκήνωμα της Θεοτόκου, που είναι η ελπίδα των απελπισμένων, η παρηγοριά, η προστασία, η οδηγήτρια που μας οδηγεί στον Χριστό. Σήμερα που η πατρίδα μας απειλείται από τους φανερούς προαιώνιους εχθρούς του γένους μας, αλλά και από τους ύπουλους εσωτερικούς εχθρούς. Σήμερα που ο πονεμένος λαός μας γιορτάζει την Κοίμηση της Θεοτόκου, μια προσευχή βγαίνει μέσα από τις καρδιές μας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Εύχομαι η Παναγία μας να σκεπάζει τις οικογένειές μας, να έχει στην αγκαλιά της τα παιδιά μας που βάλλονται πανταχόθεν, να στηρίζει την αγαπημένη μας πατρίδα και να ειρηνεύει τον ταραγμένο κόσμο μας. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, όσοι σέβονται την Μητέρα του Θεού και προσκυνούν τη χάρη της».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε: «Με μια ζεστή ευχή για τον Δεκαπενταύγουστο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου στέλνει το δικό της μήνυμα αγάπης, αλληλεγγύης και δύναμης, με αναφορά στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, σε όλα τα πλάσματα της γης και στην Ελλάδα που, όπως επισημαίνει, “μας χρειάζεται”. Καλό Δεκαπενταύγουστο σε όλες και όλους! Με υγεία, αγάπη, χαρά, όμορφες στιγμές και με αλληλεγγύη στους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη! Με αγάπη για όλα τα πλάσματα της γης και για την υπέροχη χώρα μας, που μας χρειάζεται… Να είμαστε δυνατοί και δυνατές, για να υπερασπιστούμε όλα όσα είμαστε ταγμένοι να διαφυλάξουμε».

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