Ψυχικές ασθένειες: Μικρότερο προσδόκιμο ζωής έως και 20 χρόνια, σύμφωνα με μελέτη

Άτομα με σοβαρέςψυχικές ασθένειες όπως η σχιζοφρένεια και η διπολική διαταραχή μπορεί να έχουν έως και 20 χρόνια μικρότερο προσδόκιμο ζωής από τον γενικό πληθυσμό, αποκαλύπτει έρευνα με επικεφαλής την Αυστραλία.

Η μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κουίνσλαντ (UQ) της Αυστραλίας, ανέλυσε 24 χρόνια νοσοκομειακών δεδομένων που κάλυπταν σχεδόν 180.000 ασθενείς στην πολιτεία του Κουίνσλαντ, διαπιστώνοντας ότι άτομα με σοβαρές ψυχικές ασθένειες ανέπτυξαν σοβαρές σωματικές ασθένειες πολύ νωρίτερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του UQ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

«Πολλοί άνθρωποι έχουν υποθέσει ότι το μικρότερο προσδόκιμο ζωής που σχετίζεται με τη σχιζοφρένεια ή τη διπολική διαταραχή οφείλεται κυρίως στην αυτοκτονία, αλλά μεγάλο μέρος του χάσματος οφείλεται στην πραγματικότητα σε σωματικές ασθένειες, πολλές από τις οποίες μπορούν να προληφθούν ή να θεραπευτούν», δήλωσε ο Χάλστεντ, επιμελητής ψυχιατρικής και υποψήφιος διδάκτορας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κίτσμπουργκ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Lancet Psychiatry.

Οι ερευνητές εξέτασαν 11 κύριες κατηγορίες σωματικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων καρδιαγγειακών, αναπνευστικών, μυοσκελετικών, νευρολογικών, λοιμωδών και μεταβολικών ασθενειών, και διαπίστωσαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά σωματικών ασθενειών μεταξύ των 30.000 ατόμων με σοβαρή ψυχική ασθένεια, πολλά από τα οποία είχαν πολλαπλές χρόνιες παθήσεις.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι σοβαρές ψυχικές ασθένειες είχαν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη σωματική υγεία των νεότερων ενηλίκων, ιδιαίτερα των γυναικών κάτω των 25 ετών που παρουσίασαν δυσανάλογα χειρότερα αποτελέσματα σωματικής υγείας.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι η σύνδεση μπορεί να αντανακλά έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η γενετική, οι παρενέργειες φαρμάκων, το κάπνισμα και η χρήση αλκοόλ, η περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και τα παραβλεπόμενα σωματικά συμπτώματα σε άτομα με σοβαρή ψυχική ασθένεια.

Ο Χάλστεντ είπε ότι η άμεση θεραπεία και η τακτική παρακολούθηση της σωματικής υγείας μετά από μια διάγνωση ψυχικής υγείας θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μείωση της συσσώρευσης πολλαπλών χρόνιων παθήσεων.

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