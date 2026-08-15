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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: Το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον

νικος ανδρουλακης
clock 11:44 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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''Το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον'', τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τη σημερινή εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Ο κ. Ανδρουλάκης ευχήθηκε για τη σημερινή γιορτή «χρόνια πολλά» σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της Γης με υγεία και ευημερία σε κάθε οικογένεια.

«Ας κρατήσουμε από τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της: να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Με ελπίδα και ενότητα, μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη», πρόσθεσε.

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