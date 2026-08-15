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ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ – Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά (βίντεο)

ασθενοφορο
clock 10:32 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Έβρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Το τροχαίο σημειώθηκε στον κάθετο άξονα Ορμενίου – Αρδανίου, στο τμήμα του δρόμου μεταξύ Λυκόφης και Λύρας, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του «Ράδιο Έβρος», δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν.

Στο ένα όχημα επέβαινε μία γυναίκα, ενώ στο δεύτερο βρισκόταν μια πενταμελής οικογένεια, αποτελούμενη από τους δύο γονείς και τα παιδιά τους. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έφερε γερμανικές πινακίδες, ενώ και σε αυτή την περίπτωση οδηγός ήταν Έλληνας.



Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τα δύο οχήματα να συγκρούονται μετωπικά ή πλαγιομετωπικά. Και οι έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τρεις από τους τραυματίες φέρουν σοβαρότερα τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι τρεις έχουν υποστεί ελαφρύτερους τραυματισμούς.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

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Έβρος Τροχαίο Ατύχημα
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