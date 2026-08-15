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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 17 Αυγούστου έως 21 Αυγούστου

λεφτα
clock 07:48 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Κατά την περίοδο 17 Αυγούστου έως 21 Αυγούστου, θα καταβληθούν 61.105.430,38 ευρώ σε 68.370 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1.    Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

•    Στις 19 Αυγούστου θα καταβληθούν 11.605.430,38 ευρώ σε 21.570 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας). 

•    Από τις 17 Αυγούστου έως τις 21 Αυγούστου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2.    Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. 

• 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

 • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 

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