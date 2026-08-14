Ευρωπαικό πρωτάθλημα κολύμβηση: 4ος ο Χρήστου στα 50μ. ύπτιο με πανελλήνιο ρεκόρ - 7η η Βασιλάκη στα 1.500μ. ελεύθερο





Ένας ακόμα αγώνας, ένας ακόμα τελικός για την Άρτεμις Βασιλάκη που με χρόνο 16:21.26, κατέκτησε την 7η θέση στα 1500μ στο 38ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Με τη συμμετοχή της σε ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση, η πρωταθλήτρια τοιυ Τρίτωνα Ηρακλείου πρόσθεσε μία ακόμη σημαντική εμπειρία στην ανοδική αθλητική της πορεία.

Η παρουσία της στον τελικό αποτελεί από μόνη της μια σημαντική επιτυχία, καθώς η Άρτεμις Βασιλάκη βρέθηκε ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες της Ευρώπης στο αγώνισμά της.

Σε τελικό-θρίλερ, 4ος ο Χρήστου με πανελλήνιο ρεκόρ…







Μέσα σε τέσσερα εκατοστά κρίθηκαν τα μετάλλια στον τελικό-θρίλερ των 50μ ύπτιο στο 38ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι: 24.11 ο Τσέχος, Τόμας Κνέντλα, 24.12 ο Ρώσος (αγωνίζεται ως ουδέτερος) πρωταθλητής Ευρώπης το 2018 και 2021, Κλιμέντ Κολέσνικοφ, 24.14 ο συμπατριώτης του, Πάβελ Σαμουσένκο και 24.15 ο δις πρωταθλητής Ευρώπης το 2022 και 2024, Απόστολος Χρήστου. Έμεινε εκτός βάθρου για ένα εκατοστό, όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πάλι στο Παρίσι, στα 100μ ύπτιο τότε.



Ο Απόστολος σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ. Αν κατακτούσε και το μετάλλιο θα ήταν ο συνδυασμός που του άξιζε, ο τέλειος συνδυασμός. Το δικό του ρεκόρ ήταν 24.36, χρόνος που του είχε χαρίσει την πρώτη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Ρώμη στις 15/8/2022.

Τέταρτη η Ντουντουνάκη στα 100μ. πεταλούδα

Την τέταρτη θέση στον τελικό των 100μ. πεταλούδα κατέλαβε η Αννα Ντουντουνάκη, στο πρώτο αγώνισμα του απογευματινού προγράμματος της 5ης ημέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης, που διεξάγεται στο Παρίσι. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κολύμπησε λίγο πιο αργά σε σχέση με το 56.99 του χθεσινού ημιτελικού, τερματίζοντας σε 57.10, χρόνος που και πάλι πάντως είναι καλύτερος από το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ (57.25) και συνιστά τη δεύτερη καλύτερη κούρσα της καριέρας της. Για να ανέβει για τρίτη φορά στο βάθρο ενός Ευρωπαϊκού Πρωτάθληματις, η 31χρονη Χανιώτισσα θα έπρεπε να βελτιώσει αρκετά το χθεσινό ρεκόρ της, αφού η Ρωσίδα Ντάρια Κλεπίκοβα (που αγωνίζεται ως ουδέτερη), πήρε την τρίτη θέση με 56.76.

Η Ρους Βανοτερντάικ από το Βέλγιο κατέκτησε για δεύτερη σερί διοργάνωση το χρυσό μετάλλιο, σημειώνοντας επίδοση 56.08, ενώ η Γερμανίδα Αντζελίνα Κέλερ ακολούθησε με 56.39. Η Γεωργία Δαμασιώτη δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό και, παρότι έκανε την ταχύτερη κούρσα της στο αγώνισμα, έμεινε όγδοη με 57.72.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 100μ. πεταλούδα γυναικών:

1. Ρους Βανοτερντάικ (Βέλγιο) 56.08 2. Αντζελίνα Κέλερ (Γερμανία) 56.39 3. Ντάρια Κλεπίκοβα (Ουδέτερη/Ρωσία) 56.76 4. Αννα Ντουντουνάκη (ΕΛΛΑΔΑ) 57.10 5. Κιάνα ΜακΙνες (Μ. Βρετανία) 57.25 6. Αναστασίγια Κουλιάσοβα (Ουδέτερη/Λευκορωσία) 57.57 7. Ταμάρα Ποτότσκα (Σλοβακία) 57.58 8. Γεωργία Δαμασιώτη (ΕΛΛΑΔΑ) 57.72

ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ – ΕΡΤ 1

10.30ΠΜ

50μ ελεύθερο Α…ΜΠΙΛΑΣ (22.06)

200μ πεταλούδα Γ…ΔΑΜΑΣΙΩΤΗ (2:08.39, είναι η 7η καλύτερη)

100μ ύπτιο Α…ΧΡΗΣΤΟΥ (52.38 είναι ο 7ος καλύτερος) / ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ (53.29)

50μ πρόσθιο Γ…ΤΑΣΑΚΟΥ (31.68)

200μ μικτή ατομική Α…ΓΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ (2:00.56) / ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ (1:58.89, είναι ο 12ος καλύτερος) / ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ (2:00.30) / ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ (2:02.16).

4χ200μ ελεύθερο mixed…ΕΛΛΑΔΑ (Εγγλεζάκης, Στάμου, Βασιλάκη, Παυλοπούλου).

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ – ΤΕΛΙΚΟΙ - ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

19.30 200μ πεταλούδα Α ΤΕΛΙΚΟΣ…ΣΙΣΚΟΣ

19.37 50μ ελεύθερο Γ ΤΕΛΙΚΟΣ

19.42 50μ πρόσθιο Α ΤΕΛΙΚΟΣ

19.47 200μ μικτή ατομική Γ ΤΕΛΙΚΟΣ

19.54 50μ ελεύθερο Α Ημιτελικός

20.01 50μ πρόσθιο Γ Ημιτελικός

20.20 1500μ ελεύθερο Α ΤΕΛΙΚΟΣ

20.52 200μ πεταλούδα Γ Ημιτελικός

21.02 200μ μικτή ατομική Α Ημιτελικός

21.12 100μ ύπτιο Γ ΤΕΛΙΚΟΣ

21.18 100μ ύπτιο Α Ημιτελικός

21.47 4χ200μ ελεύθερο mixed ΤΕΛΙΚΟΣ