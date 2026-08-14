Αποσελέμης: Ξεκινά η σταδιακή αποκατάσταση της υδροδότησης στην Ανατολική Κρήτη

Σε τροχιά σταδιακής ομαλοποίησης μπαίνει η υδροδότηση σε μεγάλες περιοχές της Ανατολικής Κρήτης, μετά την άμεση επέμβαση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ). Το σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που προκλήθηκε από βύθιση τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο το βράδυ της Πέμπτης 13 Αυγούστου έθεσε εκτός λειτουργίας την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) Αποσελέμη. Ωστόσο, οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και οι συνεργαζόμενες ΔΕΥΑ αναμένεται να λάβουν τις πρώτες ποσότητες νερού τις αμέσως επόμενες ώρες.

Η ανακοίνωση του Ο.Α.Κ

Σε σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας της ΕΕΝ Αποσελέμη βρίσκεται ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, ύστερα από το τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε το βράδυ της Πέμπτης 13 Αυγούστου.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διεργασιών, αναμένεται τις αμέσως επόμενες ώρες να ξεκινήσει η τροφοδοσία των συνεργαζόμενων ΔΕΥΑ της Ανατολικής Κρήτης με τις πρώτες ποσότητες νερού, ενώ η λειτουργία της εγκατάστασης θα επανέρχεται σταδιακά.

Το πρόβλημα προκλήθηκε από βύθιση τάσης στο δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας, η οποία επηρέασε τη λειτουργία της μονάδας και κατά την προσπάθεια επανεκκίνησης, την παροχή νερού προς τις ΔΕΥΑ.

Από την πρώτη στιγμή τέθηκε σε εφαρμογή ο μηχανισμός αντιμετώπισης του περιστατικού, με τα συνεργεία και το τεχνικό προσωπικό του ΟΑΚ να προχωρούν στις απαιτούμενες ενέργειες. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεχής συνεννόηση με τις ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου για τον συντονισμό της υδροδότησης.

Ο ΟΑΚ επισημαίνει ότι το περιστατικό καταδεικνύει τη σημασία της σταθερής ηλεκτρικής τροφοδοσίας και της ανθεκτικότητας των ενεργειακών δικτύων, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων απαιτήσεων.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι τους προηγούμενους μήνες είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης, έλεγχοι και παρεμβάσεις στην ΕΕΝ Αποσελέμη, με στόχο την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα κατά τη θερινή περίοδο. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν μέχρι σήμερα αποδώσει σημαντικά, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις επιπτώσεις από τεχνικά ζητήματα συμβάλλοντας παράλληλά καθοριστικά και στην άμεση αντιμετώπιση του σημερινού περιστατικού.

Ο ΟΑΚ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με προτεραιότητα την απρόσκοπτη υδροδότηση και την ασφάλεια της παροχής νερού προς τους πολίτες και τους επισκέπτες της Ανατολικής Κρήτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πλατεία Κορνάρου: Μπάζα, βρωμιές και ένα συντριβάνι - ανέκδοτο στην καρδιά του Ηρακλείου!

Αρμένοι Αποκορώνου: Ιστορικός τόπος και επισήμως οι πηγές "Πλάτανος"