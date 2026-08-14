Αρμένοι Αποκορώνου: Ιστορικός τόπος και επισήμως οι πηγές "Πλάτανος"

Μια σπουδαία νίκη για την ιστορική μνήμη και την προστασία του περιβάλλοντος πέτυχαν οι κάτοικοι στους Αρμένους Αποκορώνου, καθώς οι τρεις πηγές στη θέση «Πλάτανος» χαρακτηρίστηκαν επίσημα ως Ιστορικός Τόπος από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ).

Η απόφαση αυτή αποτελεί τη δικαίωση ενός επίμονου αγώνα που δίνει η τοπική κοινωνία εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια για τη διάσωση του φυσικού και πολιτιστικού της πλούτου.

Με αφορμή αυτή τη θετική εξέλιξη, η Συνέλευση Αρμένων απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες για ενημέρωση και συζήτηση γύρω από το ζήτημα των πηγών, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 19:00, στο καφενείο του χωριού.

Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

” Είμαστε χαρούμενοι και βαθιά συγκινημένοι για τον χαρακτηρισμό ως Ιστορικού Τόπου των τριών Πηγών στη θέση «Πλάτανος» του χωριού μας. Είναι η δεύτερη νίκη μας στο διαρκή αγώνα που δίνουμε εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια για τις «Πηγές Πλάτανος» και μια ακόμα δικαίωση για τις προσπάθειές μας. Ο τόπος αυτός επίσημα πλέον έχει την αναγνώριση και τον σεβασμό που του αρμόζει, για να μείνει ζωντανή η ιστορία και η μνήμη των προγόνων μας στις επόμενες γενιές.

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Ο χαρακτηρισμός ήρθε μετά από συνεχείς προσπάθειες, ενέργειες και επικοινωνία με τους αρμόδιους στο Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ) και με την σημαντική στήριξη της καταξιωμένης στη χανιώτικη κοινωνία αρχαιολόγου κ. Μαρίας Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, την ανιδιοτελή προσφορά της πολιτικού μηχανικού κ. Αριέττας Βοσκάκη, με τη δημιουργία και δωρεάν παραχώρηση τοπογραφικού σχεδίου για κάθε χρήση στον αγώνα των κατοίκων, καθώς και την αμέριστη υποστήριξη του συγχωριανού μας, καταξιωμένου ιστορικού και συγγραφέα κ. Στρατή Μπουρνάζου. Σε αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους εκφράζουμε δημόσια τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας. Επίσης εκφράζουμε απεριόριστη ευγνωμοσύνη και μεγάλο σεβασμό στη μνήμη των αείμνηστων Νικολάου Παπαδάκη, διευθυντή του Ιδρύματος Ελ. Βενιζέλου, και Μιχάλη Ανδριανάκη, αρχαιολόγου, για τη συνδρομή και την έμπρακτη υποστήριξη.

Δουλέψαμε αθόρυβα, με ανιδιοτέλεια και δίχως προσωπικές φιλοδοξίες από τον Δεκέμβριο του 2022 με την αποστολή Ψηφίσματος των κατοίκων του χωριού (αρ. πρωτοκόλλου. 610357/9-1-2023) συνοδευόμενο με πλήρη φάκελο αποδεικτικών ιστορικών τεκμηρίων στην Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων Κρήτης και με άλλες ενέργειες που έχουμε ήδη αναφέρει αναλυτικά σε δημοσίευμα μας στον τοπικό τύπο στις 15 Μαρτίου 2026* για να φτάσουμε σήμερα στην τόσο σημαντική θετική έκβαση, τον χαρακτηρισμό των Πηγών ως Ιστορικού Τόπου.

Με επιμονή και υπομονή, είχαμε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, επιδιώκοντας να έρθει το θέμα στο Κεντρικό Συμβούλιο, ενώ παράλληλα προετοιμάζαμε την παρέμβασή μας στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο ΚΣΝΜ, μέσω τηλεδιάσκεψης στην οποία προσκληθήκαμε να συμμετέχουμε, στις 30-7-2026.

Πράγματι το χωριό μας εκπροσωπήθηκε από έναν αξιόλογο ιστορικό και ένα ακόμα μέλος της Συνέλευσης Αρμένων για τις Πηγές, από τους οποίους τα μέλη του ΚΣΝΜ ενημερώθηκαν για το ενδιαφέρον και την αγωνία μας για τις πηγές, τα νερά και τον τόπο μας, ενώ ενδυναμώθηκε το αίτημα για τον χαρακτηρισμό με παρουσίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης όλων των διαθέσιμων τεκμηρίων. Από την παραπάνω συζήτηση, που ήταν και η πλέον καθοριστική για τη θετική έκβαση του «χαρακτηρισμού» που έχουμε σήμερα στα χέρια μας, η Δημοτική Αρχή έλαμψε διά τις απουσίας της.

Η Δημοτική Αρχή με αφορμή τη θεσμική της ενημέρωση από το ΥΠΠΟ περιορίστηκε, με δημοσίευμα στις 29-7-2026 και 13-8-2026, να αποδώσει τα εύσημα στον εαυτό της και να οικειοποιηθεί τη γνωστοποίηση της συζήτησης και τη θετική γνωμοδότηση του ΚΣΝΜ για προσωπική προβολή και ψηφοθηρικούς λόγους. Μάλιστα, δίχως ίχνος στοιχειώδους ευγένειας, δημοσίευσε το τοπογραφικό της πολιτικού μηχανικού κ. Βοσκάκη (το οποίο αποτελεί και μέρος της δικαστικής αγωγής του χωριού μας), χωρίς καμία αναφορά ή ευχαριστίες στο πρόσωπο της, για τη δωρεάν διάθεση του στον δήμο, την ίδια στιγμή που ήταν υποχρέωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου η σύνταξη του τοπογραφικού, πράγμα, που ούτε αυτό έκανε.

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Όπως είπαμε και παραπάνω, στην προαναφερθείσα συνεδρίαση του ΚΣΝΜ στις 30-7-20206, η Δημοτική Αρχή ήταν απούσα, φροντίζοντας όμως με την επικοινωνιακή πολιτική της στον τοπικό Τύπο να εκθειάσει και να καρπωθεί (όπως γίνεται συνήθως) τις προσπάθειες και ενέργειες τρίτων. Λόγια και υποσχέσεις έχουμε ακούσει πολλά, μας λείπουν και περιμένουμε άμεσα έργα (όπως απαλλοτρίωση, αποχετευτικό, οριοθέτηση, καθαρισμό και τήρηση των όρων της ΜΠΕ κ.α.).

Όλοι βλέπουμε καθημερινά τις πηγές στους Αρμένους συστηματικά παραμελημένες και τον περιβάλλοντα χώρο ερειπωμένο. Eδώ και πολλά χρόνια δεν έχει τοποθετηθεί κυριολεκτικά ούτε ένα λιθαράκι από το δήμο παρά τα επαναλαμβανόμενα γραπτά αιτήματά μας.

Γιατί άραγε; Περιμένουμε απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή.

Τέλος, διαβεβαιώνουμε και υποσχόμαστε σε όλες και όλους ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο μέχρι αυτός ο τόπος να αναδειχθεί, να προστατευθεί και να και ελεύθερος για όλους.

Συνέλευση Αρμένων για τις Πηγές”.

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