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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 59χρονος που έβαζε φωτιές στη Σίνδο

Σίνδος εμπρηστής
clock 17:09 | 14/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 59χρονος ο οποίος συνελήφθη να βάζει φωτιές στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Ο 59χρονος κατηγορείται για εμπρησμό εκ προθέσεως από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και για άνθρωπο, κατ' εξακολούθηση.

Το βίντεο από την στιγμή που έβαζε τις φωτιές 

Σε βίντεο που είχε εξασφαλίσει η ΕΡΤ φαίνεται πως πάρκαρε το όχημά του και έβαζε φωτιές, συγκεκριμένα 6 στο διάστημα μεταξύ 8 και 11 Αυγούστου. Η απολογία του κράτησε μια ώρα στον 2ο Τακτικό ανακριτή, ενώ ο κατηγορούμενος δεν είχε δικηγόρο και ορίστηκε από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης.

Είπε χαρακτηριστικά πως έβαλε τις φωτιές από βλακεία εν μέσω πίεσης, ενώ σε μια από αυτές είχε πιει και λίγο κρασί, επομένως δεν είχε συνείδηση των πράξεών του. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σε ερώτηση του ανακριτή αν από την πίεση της δουλειάς σου και όντως από βλακεία έβαλε έξι φωτιές, ο ίδιος δεν είχε τι να απαντήσει, απλά κούνησε το κεφάλι του. 

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