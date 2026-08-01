Μηχανικός εξηγεί πώς μια τέντα μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος

Μια απλή παρέμβαση στο σπίτι μπορεί να περιορίσει αισθητά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας τους ζεστούς μήνες, χωρίς να χρειάζεται να περιοριστεί η χρήση του κλιματιστικού. Το «κλειδί» είναι να εμποδίζεται η υπερβολική θέρμανση των χώρων από την ηλιακή ακτινοβολία.

Ο μηχανικός και ενεργειακός αναλυτής Jorge Morales de Labra επισημαίνει ότι ειδικά στα δωμάτια που δέχονται άμεσο ήλιο για πολλές ώρες, η τοποθέτηση μιας τέντας μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά.

«Όταν έχουμε ένα δωμάτιο το οποίο χτυπά ο ήλιος όλη μέρα, πρέπει να προσπαθήσουμε να βάλουμε τέντα, γιατί αυτό είναι άμεση εξοικονόμηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η λογική είναι απλή: όσο περισσότερη θερμότητα εισέρχεται στο σπίτι κατά τη διάρκεια της ημέρας, τόσο περισσότερο πρέπει να δουλέψει το κλιματιστικό για να διατηρήσει μια άνετη θερμοκρασία. Με την εξωτερική σκίαση περιορίζεται η ηλιακή ακτινοβολία πριν φτάσει στα παράθυρα και, κατ’ επέκταση, μειώνεται η θερμική επιβάρυνση του εσωτερικού.

Ρόλο παίζουν παράθυρα, τοίχοι και στέγη

Σύμφωνα με τον ειδικό, η σκίαση δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα παράθυρα, οι τοίχοι και η μόνωση της στέγης επηρεάζουν σημαντικά το πόσο γρήγορα θερμαίνεται ή ψύχεται μια κατοικία.

Η σωστή μόνωση μπορεί να περιορίσει τις θερμικές απώλειες και ταυτόχρονα να εμποδίσει την εξωτερική θερμότητα να περάσει στο εσωτερικό. Έτσι, το κλιματιστικό δεν χρειάζεται να λειτουργεί συνεχώς για να διατηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία.

Το σωστό timing για τον αερισμό

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο αερίζεται το σπίτι.

Κατά τη διάρκεια των θερμών ημερών, ο ειδικός προτείνει ο αερισμός να γίνεται τις πρωινές ώρες, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι συνήθως χαμηλότερη και η διαφορά με τη θερμοκρασία στο εσωτερικό είναι μικρότερη.

Με αυτόν τον τρόπο ανανεώνεται ο αέρας χωρίς να εισέρχεται μεγάλη ποσότητα θερμότητας στο σπίτι.

Τον χειμώνα, αντίθετα, η πρακτική αλλάζει. Όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, ο αερισμός είναι προτιμότερο να γίνεται τις πιο ήπιες μεσημεριανές ώρες, ώστε να ανανεώνεται ο αέρας χωρίς να ψύχεται υπερβολικά ο χώρος.

Μικρές αλλαγές, μικρότερη κατανάλωση

Η τοποθέτηση τεντών στα σημεία όπου υπάρχει έντονη ηλιοφάνεια, η βελτίωση της μόνωσης και ο σωστός αερισμός αποτελούν παρεμβάσεις που μπορούν να περιορίσουν την ποσότητα θερμότητας που εισέρχεται στην κατοικία.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σπίτι που διατηρεί ευκολότερα μια άνετη θερμοκρασία και ένα κλιματιστικό που χρειάζεται να λειτουργεί λιγότερο και για μικρότερα χρονικά διαστήματα.

Με απλά λόγια, η εξοικονόμηση ξεκινά πριν καν ανοίξει το κλιματιστικό: όσο λιγότερη ζέστη μπαίνει στο σπίτι, τόσο λιγότερη ενέργεια απαιτείται για να απομακρυνθεί.

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