Μελίτακες: Το κρητικό "μετεωρολογικό fast track" που δείχνει τι χειμώνα θα έχουμε (βίντεο)

Από τα αρχαία χρόνια, οι άνθρωποι της υπαίθρου βασίζονταν στην παρατήρηση της φύσης για να επιβιώσουν. Πριν από την έλευση των δορυφόρων και των σύγχρονων μετεωρολογικών μοντέλων, τα ζώα, τα φυτά και τα αστέρια ήταν οι μοναδικοί οδηγοί για τον καιρό που έρχεται.

Στην ελληνική λαϊκή παράδοση, δύο από τα πιο δημοφιλή «εργαλεία» μακροχρόνιας εκτίμησης είναι οι μελιτάκοι (τα μυρμήγκια) και τα Μερομήνια.



Τι προβλέπουν, λοιπόν, αυτά τα παραδοσιακά σημάδια για τον χειμώνα;



Το «θερμόμετρο» της φύσης: Τι λένε οι μελιτάκοι;



Στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, οι παλιοί αγρότες παρατηρούσαν στενά τη συμπεριφορά των μυρμηγκιών (μελιτάκων). Σύμφωνα με τη λαϊκή δοξασία, τα έντομα αυτά έχουν την ικανότητα να «διαισθάνονται» τις αλλαγές των εποχών μήνες πριν συμβούν.

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Όταν οι μελιτάκοι ξεκινούν να μαζεύουν μανιωδώς τροφή από τα τέλη του καλοκαιριού και εργάζονται ασταμάτητα ακόμα και τις νύχτες, το μήνυμα είναι σαφές: έρχεται πρώιμος και βαρύς χειμώνας.



Ένα άλλο κρίσιμο σημάδι είναι το πώς οχυρώνουν τα σπίτια τους. Αν οι τρύπες των φωλιών τους ανοίγουν προς τα νότια ή αν τις φράζουν με ψηλά αναχώματα από χώμα, σημαίνει ότι προετοιμάζονται για έντονες βροχοπτώσεις, τσουχτερό κρύο και πλημμύρες.

Τι «ψηφίζουν» τα Μερομήνια για τον χειμώνα



Αν μεταφράσουμε τις παρατηρήσεις της φύσης σε ημερολογιακές εκτιμήσεις μέσω των Μερομηνίων –της παρατήρησης δηλαδή των καιρικών φαινομένων του Αυγούστου– η τάση για τον φετινό χειμώνα δείχνει να συμφωνεί με τα ανήσυχα μυρμήγκια.

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Η μακροχρόνια εμπειρική πρόβλεψη δείχνει έναν χειμώνα με έντονες εναλλαγές και κλασικά «παραδοσιακά» χαρακτηριστικά:



- Νοέμβριος: Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας θα φέρει τα πρώτα πρώιμα χιόνια στα ορεινά, ενώ οι βροχές θα είναι πυκνές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.



- Δεκέμβριος: Ο μήνας των εορτών αναμένεται άκρως χειμωνιάτικος. Η πρόβλεψη κάνει λόγο για τσουχτερό κρύο και αυξημένη πιθανότητα χιονοπτώσεων ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα κοντά στα Χριστούγεννα (μεταξύ 21 και 27 Δεκεμβρίου).



- Ιανουάριος και Φεβρουάριος: Το δίμηνο αυτό αναμένεται να είναι η «καρδιά» του χειμώνα. Προβλέπονται διαδοχικές ψυχρές εισβολές, ισχυρός παγετός και έντονα φαινόμενα, με τα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές.





Παράδοση εναντίον Επιστήμης



Είναι προφανές ότι τόσο τα μελιτάκια όσο και τα Μερομήνια δεν αποτελούν επιστημονικές μεθόδους και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις έγκυρες προγνώσεις των μετεωρολόγων. Η σύγχρονη επιστήμη τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή έχει ανατρέψει τις σταθερές του παρελθόντος, κάνοντας τις μακροχρόνιες λαϊκές προβλέψεις λιγότερο ακριβείς.

Ωστόσο, η γοητεία της λαϊκής σοφίας παραμένει ζωντανή. Είτε πιστεύει κανείς σε αυτά είτε όχι, τα σημάδια της φύσης μας θυμίζουν την ανάγκη να παρατηρούμε το περιβάλλον γύρω μας και να προετοιμαζόμαστε έγκαιρα για τα τερτίπια του καιρού.

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