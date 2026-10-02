Κρήτη: Νέα επιδείνωση του καιρού - Έρχονται έντονα φαινόμενα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το απόγευμα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται κατά διαστήματα και να επιμένουν κυρίως μέσα στο Σάββατο.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση της πρόγνωσης, τα έντονα φαινόμενα στο νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη αναμένεται να συνεχιστούν έως και το μεσημέρι της Κυριακής.

Παράλληλα, θυελλώδεις έως πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 έως και 9 μποφόρ, θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου.

Η προσοχή παραμένει στραμμένη στην Κρήτη, καθώς το νησί έχει ήδη δεχθεί πολύ μεγάλα ύψη βροχής και σημαντικές ποσότητες νερού από το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας.

Δείτε ζωντανά την εξέλιξη του φαινομένου στην Κρήτη:

Διαβάστε επίσης: