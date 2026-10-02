Κρήτη: Βιβλικές καταστροφές από την κακοκαιρία - Ένας νεκρός και φόβοι για νέες ισχυρές πλημμύρες

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι Αρχές και οι κάτοικοι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς μια νέα, παρατεταμένη και ισχυρή κακοκαιρία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες.



Παρόλο που η κατάσταση παρουσίασε πρόσκαιρη βελτίωση, η ανησυχία παραμένει στα ύψη, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα σφοδρών βροχοπτώσεων.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ένα βαρομετρικό χαμηλό που στροβιλίζεται στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο μεταφέρει σφοδρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Η κύρια ζώνη επικινδυνότητας περιλαμβάνει την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ τα φαινόμενα επηρεάζουν σε μικρότερο βαθμό την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα. Στην Κω, οι μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν ήδη τοπικά περισσότερους από 300 τόνους νερού ανά στρέμμα μέσα σε μόλις 24 ώρες.



Όπως επισημαίνουν από το βράδυ έως τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (5/10) αναμένεται νέος μεγάλος όγκος νερού, ο οποίος εκτιμάται στα 200 έως 250 τόνους ανά στρέμμα, εξέλιξη που καθιστά εξαιρετικά πιθανή την πρόκληση νέων σημαντικών πλημμυρικών επεισοδίων.

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Η κακοκαιρία εξελίσσεται σε τρία διαδοχικά κύματα:



1ο κύμα: Έχει ήδη ολοκληρώσει το πρώτο του καταστροφικό πέρασμα.



2ο κύμα: Εξελίσσεται έως το βράδυ του Σαββάτου.



3ο κύμα: Αναμένεται να επηρεάσει τις περιοχές την Κυριακή και τη Δευτέρα, με σταδιακή ομαλοποίηση εντός της Δευτέρας.

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Ο ατμοσφαιρικός μηχανισμός του φαινομένου παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία με τις φονικές κακοκαιρίες Daniel και Elias. Οι θερμές θάλασσες λειτουργούν ως αποθήκες θερμότητας, διοχετεύοντας ενέργεια στην ατμόσφαιρα. Όταν ο ψυχρότερος αέρας από τη Βόρεια Ευρώπη συναντά τα θερμά νερά, σε συνδυασμό με τα πολύ ξηρά εδάφη που αδυνατούν να απορροφήσουν το νερό, πυροδοτούνται ακραία πλημμυρικά φαινόμενα.



Να σημειωθεί πως το νερό που έπεσε στην Κρήτη σε μία ημέρα, αντιστοιχεί με την ποσότητα του νερού που πέφτει στην Αθήνα ολόκληρη τη χρονιά.

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Το ανησυχητικό, είναι πως από το απόγευμα - βράδυ της Παρασκευής, είναι σχεδόν σίγουρη η νέα επιδείνωση του καιρού στο νησί, η οποία θα συνδυαστεί με ισχυρούς ανέμους έως ακόμα και 10 μποφόρ.

Ένας νεκρός στο Ρέθυμνο



Το πλέον δραματικό επεισόδιο της κακοκαιρίας σημειώθηκε στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, όπου ένας 79χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.



Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του για να ταΐσει τα ζώα του. Επιστρέφοντας εν μέσω καταρρακτώδους βροχής, επιχείρησε να πηδήξει από τη μία όχθη ρέματος στην άλλη για να κόψει δρόμο, χωρίς να αντιληφθεί λόγω της νύχτας ότι το ρέμα είχε υπερχειλίσει και το νερό έφτανε τα δύο μέτρα.

Παρασύρθηκε από τον ορμητικό χείμαρρο για 800 μέτρα και εντοπίστηκε νεκρός, καταπλακωμένος από φερτά υλικά, στη θέση "Καβαλάρης".

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Στην ορεινή περιοχή του Μυλοποτάμου, οι εικόνες είναι εξίσου αποκαλυπτικές. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων εγκλωβίστηκε μέσα στο αγροτικό του όχημα στη γέφυρα Δισκουρίου, όταν ο δρόμος υποχώρησε από τον ορμητικό χείμαρρο. Το αυτοκίνητο κατέληξε στην κοίτη του ποταμού και οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Στα Ζωνιανά, ποτάμι υπερχείλισε εγκλωβίζοντας οδηγό στο όχημά του, ενώ λάσπες και φερτά υλικά εισέβαλαν σε σπίτια και καταστήματα. Κατόπιν αιτήματος του δημάρχου Γιώργου Κλάδου, ο δήμος Μυλοποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

"Ξυπνούν" μνήμες από φονικές πλημμύρες

Στο Ηράκλειο, ο ποταμός Γιόφυρος υπερχείλισε στην ευρύτερη περιοχή Δρακουλιάρη - Φοινικιάς - Μαλάδων, με τα νερά να φτάνουν σε κατοικίες και επιχειρήσεις και την κυκλοφορία να διακόπτεται.

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Οι Αρχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για να αποφευχθεί επανάληψη των τραγωδιών του παρελθόντος στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου το 1937 είχαν χάσει τη ζωή τους 19 άνθρωποι, το 1968 τρεις και στα τέλη της δεκαετίας του '80 άλλοι τέσσερις.



Παρά τους τακτικούς καθαρισμούς από την Περιφέρεια, η σφοδρή νεροποντή γεμίζει συνεχώς την κοίτη με κορμούς, μπάζα και σκουπίδια.

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Ο ποταμός και στις Γούβες μετατράπηκε σε ορμητικό χείμαρρο, παρασύροντας σταθμευμένα αυτοκίνητα μέχρι τη θάλασσα και εγκλωβίζοντας τουρίστες σε ξενοδοχεία. Συνεργεία με γερανούς επιχειρούσαν για ώρες για να αποκαταστήσουν τις προσβάσεις.

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Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές στις καλλιέργειες στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου ενώ σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος, κατολισθήσεις και συσσώρευση λάσπης, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο Άξος - Ανώγεια.

Οργή και αγανάκτηση στο Οροπέδιο Λασιθίου

Στο μεταξύ η καταστροφή στις καλλιέργειες στο Οροπέδιο Λασιθίου συνοδεύεται από ένα διάχυτο αίσθημα οργής και αγανάκτησης ανάμεσα στους κατοίκους και τους αγρότες της περιοχής. Στο στόχαστρο της κριτικής βρίσκεται η διαχείριση της σήραγγας εκτροπής του Φράγματος Αποσελέμη (στη θέση Χώνος), ένα ζωτικής σημασίας έργο που σχεδιάστηκε ακριβώς για να απορροφά τα πλημμυρικά ύδατα του Οροπεδίου, προστατεύοντας τον κάμπο και μεταφέροντας το νερό στον ταμιευτήρα του φράγματος.



Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η σήραγγα δεν έχει τεθεί έγκαιρα σε λειτουργία ή δεν έχει ανοίξει στο βαθμό που απαιτείται για να απορροφήσει τον τεράστιο όγκο του νερού. Ως αποτέλεσμα, τα ομβρια ύδατα εγκλωβίζονται στην πεδιάδα, διευρύνοντας το μέγεθος της καταστροφής και «πνίγοντας» τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς.

Κλειστά τα σχολεία



Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στους δήμους Αγ. Νικολάου και Μυλοποτάμου.



Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο το νησί ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης.

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