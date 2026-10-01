Ευρωπαϊκό Ελπίδων: Νίκη 4-2 της Ελλάδας και όλα... ανοικτά για την πρόκριση

Με το εμφατικό 4-2 νίκησε η Εθνική Ελπίδων τη Λετονία στο γήπεδο της Λιβαδειάς στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του 6ου προκριματικού ομίλου του EURO U21, σημειώνοντας την 8η νίκη της στην προκριματική σειρά. Η «γαλανόλευκη» ομάδα ήταν κυριαρχική στον αγώνα και θα μπορούσε να έχει πετύχει μία πολύ πιο ευρεία νίκη, που θα ήταν σημαντική στη «μάχη» που δίνει με την Ιταλία (απ’ τον 5ο όμιλο) για την καλύτερη δεύτερη των προκριματικών ομίλων που εξασφαλίζει απευθείας «εισιτήριο» στην τελική φάση της διοργάνωσης. Αντίθετα, στο τέλος, την «πλήγωσε» το γκολ που δέχθηκε στο 90’+2’ απ’ τους Λετονούς για το τελικό 4-2, «χαλώντας» λίγο τον συνολικό συντελεστή τερμάτων της.

Η Ελλάδα ξεκίνησε εντυπωσιακά και πριν φτάσει το παιχνίδι στο πρώτο 20λεπτο πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων. Στο 5’ ο Αλμύρας «εκτέλεσε» από κοντά τον Παρφγιόνους έπειτα από γύρισμα του Πνευμονίδη, ενώ στο 17’ από κόρνερ του Γκούμα, ο Κωστούλας με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 2-0.

Οι Λετονοί μείωσαν στο 27’ με τον Πατρικέγεβς, όμως δέκα λεπτά μετά πάλι ο Αλμύρας από νέα, ωραία συνεργασία με τον Πνευμονίδη έδωσε ξανά «αέρα» δύο τερμάτων διαμορφώνοντας το 3-1. Στο δεύτερο ημίχρονο η ελληνική ομάδα συνέχισε να επιτίθεται κατά... κύματα κι έφτασε σε τέταρτο γκολ με κεφαλιά του Κωστούλα έπειτα από σέντρα του νεοεισελθόντα Μπρέγκου.

Στο τελευταίο ημίωρο η Ελλάδα έψαξε κι άλλα γκολ για να «φτιάξει» ακόμη περισσότερο τον συντελεστή τερμάτων της, όμως ο Παρφγιόνους έκανε δύο μεγάλες επεμβάσεις στις προσπάθειες των Αποστολάκη και Χατσίδη. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λιζούνοβς διαμόρφωσε από κοντά το τελικό 4-2.

Διαιτητής: Τ. Κουρμπάνοφ (Αζερμπαϊτζάν)



Κίτρινες: 56’ Κωστούλας - 84’ Τσέσνιεκς







ΕΛΛΑΔΑ (Γιάννης Ταουσιάνης): Μοναστηρλής, Κωστούλας (62’ Κάτρης), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Αλμύρας, Μπακούλας, Γκούμας (46’ Μπρέγκου), Πνευμονίδης (79’ Αποστολάκης), Παπακανέλλος (62’ Χατσίδης), Μύθου (79’ Θεοδοσουλάκης).



ΛΕΤΟΝΙΑ (Γιάκουμπ Ντοβαλίλ): Παρφγιόνους, Τιχίνοβικς (46’ Κάνγκαρς), Κράγκλικς, Σεμέσκο, Λορμάνις, Μέλνις (79’ Ίβουλανς), Πατρικέγεβς, Τσέσνιεκς, Ανίσκο (68’ Κλαβίνσκις), Μέζαρκς (62’ Βέινμπεργκς), Πατίκα (62’ Λιζούνοβς).