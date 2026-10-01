Είναι επίσημο: Η ταινία Game of Thrones έρχεται το 2029

Το Γουέστερος ετοιμάζεται για τη μεγάλη οθόνη. Η Warner Bros. ανακοίνωσε επίσημα ότι το «Game of Thrones: Aegon’s Conquest», η πρώτη κινηματογραφική ταινία που θα μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το σύμπαν του «A Song of Ice and Fire» του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες την 1η Ιουνίου 2029.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Όουεν Χάρις, ο οποίος γνωρίζει ήδη τον κόσμο του συγγραφέα, καθώς έχει σκηνοθετήσει επεισόδια του A Knight of the Seven Kingdoms και το σενάριο ο Μπο Γουίλιμον, δημιουργός του House of Cards. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί οι πρωταγωνιστές.

Η ταινία επιστρέφει σε ένα από τα πιο καθοριστικά κεφάλαια της ιστορίας του Γουέστερος: την κατάκτησή του από τον Aegon I Targaryen, γνωστό ως Aegon the Conqueror. Περίπου 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones, ο Aegon, ιδρυτής της δυναστείας των Targaryen (τον οποίο δεν έχουμε δει σε καμία από τις σειρές), μαζί με τις αδελφές και συζύγους του, Visenya και Rhaenys, εξαπέλυσε την εκστρατεία που οδήγησε στην υποταγή έξι από τα Επτά Βασίλεια και στην απαρχή της δυναστείας των Targaryen. Στο πλευρό τους βρίσκονταν τρεις δράκοι, με διασημότερο τον τεράστιο Balerion the Black Dread.

Η κατάκτηση αυτή βρίσκεται στην καρδιά της μυθολογίας που δημιούργησε ο Martin. Ο Aegon εγκαθίδρυσε την εξουσία του και συνδέθηκε με τη δημιουργία του Σιδερένιου Θρόνου, ο οποίος, σύμφωνα με την ιστορία του Westeros, σφυρηλατήθηκε από τα ξίφη των ηττημένων αντιπάλων του. Η ταινία επομένως επιστρέφει στις απαρχές μιας δυναστείας, την παρακμή της οποίας είδαμε στο «House of the Dragon» και την κληρονομιά αιώνες αργότερα στο «Game of Thrones».

Η άφιξη του «Game of Thrones» στον κινηματογράφο έχει πάντως παρελθόν, καθώς συζητείται εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία. Ήδη από το 2013, οι δημιουργοί της αρχικής σειράς, David Benioff και D.B. Weiss, είχαν προτείνει στο HBO να ολοκληρωθεί η ιστορία με τρεις κινηματογραφικές ταινίες -σχέδιο που δεν προχώρησε. Ο ίδιος ο Μάρτιν είχε εξηγήσει το 2015 ότι είχε απορρίψει παλαιότερες προτάσεις για ταινία, καθώς φοβόταν ότι η έκταση των βιβλίων του θα απαιτούσε μεγάλες περικοπές.

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