Ταυτοποιήθηκε ο «γκαζιάρης» οδηγός ταξί που έτρεχε με πάνω από 200 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό

Στην ταυτοποίηση 46χρονου οδηγού ταξί, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό, προχώρησαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν το βίντεο στο πλαίσιο έρευνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές. Στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός ταξί να κινείται στην Αττική Οδό, στο ύψος του Κορωπίου, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, αναπτύσσοντας ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα.

Στο συγκεκριμένο σημείο, το όριο ταχύτητας ορίζεται αρχικά στα 100 χλμ./ώρα και στη συνέχεια στα 70 χλμ./ώρα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. Σε βάρος του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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