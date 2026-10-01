Κεραμέως: Τηλεργασία σε απομακρυσμένα χωριά με επιδότηση 90% μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες

Στη μείωση της ανεργίας στο 7,4% εστίασε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της συνέντευξης την Πέμπτη 1/10 η Νίκη Κεραμέως και παρουσίασε ένα επερχόμενο πρόγραμμα τηλεργασίας, το οποίο θα επιδοτεί κατά 90% τον μισθό και τις εισφορές για έναν χρόνο σε εγγεγραμμένους ανέργους από απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές.

«Για να πάμε να στηρίξουμε περιοχές της περιφέρειας ορεινές, δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες. Γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί βλέπουμε την ανεργία πώς μειώνεται και βλέπουμε πού έχουμε περιθώρια να τονώσουμε την απασχόληση. Η αλήθεια είναι ότι στην περιφέρεια, σε ορισμένες περιοχές που είναι πιο δύσκολο να βρεις δουλειά, λέμε πως εάν μια επιχείρηση προσλάβει κάποιον από αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές που είναι πολύ απομονωμένες και απομακρυσμένες, για εξ αποστάσεως εργασία, επιδότηση στο 90% του μισθού και των εισφορών για έναν χρόνο, για να δώσουμε μια ώθηση και εν συνεχεία προφανώς εάν αποδείξει την αξία του αυτός ο εργαζόμενος, θα τον κρατήσει» δήλωσε χαρακτηριστικά η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

« Επιδοτούμε την επιχείρηση που θα τον προσλάβει αυτόν τον συγκεκριμένο για να κάνει μια δουλειά εξ αποστάσεως»

«Αυτός που μένει σε δυσπρόσιτο μέρος, ο οποίος δυσκολεύεται να βρει δουλειά, να έχει ένα κίνητρο να μείνει στον τόπο του. Άρα λοιπόν πάμε και επιδοτούμε την επιχείρηση που θα τον προσλάβει αυτόν τον συγκεκριμένο για να κάνει μια δουλειά εξ αποστάσεως, για να ενισχύσουμε ακριβώς την παραμελημένη περιφέρεια. Είναι για οποιονδήποτε μπορεί να απασχολήσει κάποιον εξ αποστάσεως» διευκρίνισε.

Παράλληλα, η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε και στην επέκταση του προγράμματος απασχόλησης για άνεργες γυναίκες, με επιδότηση 70% έως 80% για μητέρες, κατά 5.000 επιπλέον θέσεις, καθώς και στη μείωση της ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών στο 15%.

«Στις γυναίκες η ανεργία έχει μειωθεί ήδη πάρα πολύ, αλλά έχουμε περιθώρια βελτίωσης.Βγάζουμε πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης ειδικά για γυναίκες. Αν μια επιχείρηση προσλάβει γυναίκα άνεργη, μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι 70% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών» εξήγησε.

«Εάν αυτή η άνεργη γυναίκα είναι μητέρα παιδιού έως 15 ετών, τότε η επιδότηση μπορεί να ανέβει στο 80%. Θέλουμε να περάσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλες εκείνες τις γυναίκες που μας ακούν, που έχουν μείνει σπίτι για να αναθρέψουν τα παιδιά τους και που θέλουν να κάνουν το βήμα να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, ότι εμείς είμαστε εκεί να τις στηρίξουμε» δήλωσε η αρμόδια υπουργός.

Διευρύνεται η ρύθμιση οφειλών του ΕΦΚΑ σε έως 120 δόσεις για ληξιπρόθεσμα χρέη έως το τέλος του 2024, με τη Νίκη Κεραμέως να εξηγεί ότι ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος για τέτοια μέτρα και για τη διόρθωση των συντάξεων χηρείας προέκυψε από μεταρρυθμίσεις όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας και η οικονομική ανάκαμψη.

Τέλος, η Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε τη νέα δράση της πρωτοβουλίας «Rebrain Greece» στο Μόναχο στα τέλη Νοεμβρίου με σκοπό τον επαναπατρισμό Ελλήνων εργαζομένων, ενώ για τα περιστατικά γαλάζιων στελεχών που παρουσιάζουν αλαζονικές συμπεριφορές είπε:

«Δεν πρόκειται εγώ να κρίνω κανέναν. Μας κρίνει σε καθημερινή βάση ο Πρωθυπουργός και ο τελικός κριτής όλων είναι ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός μας κρίνει κάθε στιγμή. Μας κρίνει με κάθε μας ενέργεια, την αξιολογεί, την αναλύει και κυρίως μας κρίνει και τη στιγμή της κάλπης. Αυτός είναι ο απόλυτος κριτής όλων. Ο Πρωθυπουργός είναι ένας πολύ αυστηρός κριτής. Έχει να συντονίσει ένα υπουργικό σχήμα. Ο Πρωθυπουργός μας κρίνει σε κάθε μας βήμα και προβαίνει σε ενέργειες που ο ίδιος κρίνει ότι είναι κατάλληλες».