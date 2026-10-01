Ζιμπάμπουε: Έξι νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τραγική κατάληξη είχε η συντριβή ελικοπτέρου την Τετάρτη (30/9) στην περιοχή Μαροντέρα, στη βορειοανατολική Ζιμπάμπουε, καθώς και οι έξι άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό έχασαν τη ζωή τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 17:00 τοπική ώρα (18:00 ώρα Ελλάδας), ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις διάσωσης, σύμφωνα με την αστυνομία.

SCENES FROM MARONDERA HELICOPTER CRASH SITE Police and emergency responders are at the scene in Marondera, attending to the wreckage of the helicopter crash that claimed the lives of businessman Wicknell Chivayo, his wife, Lucy Muteke and four other passengers. 📷Robert Bhamu #ZBCNews #BreakingNews #Marondera #HelicopterCrash — ZBC News (@ZBCNewsonline) September 30, 2026

Όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νικ Μανγκουάνα, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται οι δύο πιλότοι και τέσσερις επιβάτες. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και γνωστός επιχειρηματίας.

Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: