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ΚΟΣΜΟΣ

Ζιμπάμπουε: Έξι νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου

ζιμπαοουε
clock 14:06 | 01/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγική κατάληξη είχε η συντριβή ελικοπτέρου την Τετάρτη (30/9) στην περιοχή Μαροντέρα, στη βορειοανατολική Ζιμπάμπουε, καθώς και οι έξι άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό έχασαν τη ζωή τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 17:00 τοπική ώρα (18:00 ώρα Ελλάδας), ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις διάσωσης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νικ Μανγκουάνα, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται οι δύο πιλότοι και τέσσερις επιβάτες. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και γνωστός επιχειρηματίας.

Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

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