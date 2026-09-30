Πολυτεχνείο Κρήτης: Απονομή πιστοποιητικών επιμόρφωσης για Αγιογραφία και Ζωγραφική

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Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει την Τελετή Απονομής Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης και Βεβαιώσεων Παρακολούθησης στους αποφοίτους εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 18:00, στο Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1) της Πολυτεχνειούπολης.





Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ολοκληρώθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026 είναι:





· «Ειδικά θέματα Βυζαντινής ζωγραφικής. Πολυπρόσωπες συνθέσεις. Τμήμα Β΄ Προχωρημένων»

· «Ζωγραφική: Ιστορία της τέχνης και Τεχνικές. Τμήμα Β΄ Προχωρημένων»





Τα δύο προγράμματα σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026, με Επιστημονικά Υπεύθυνη τη Δρ. Αλεξάνδρα Κουρουτάκη, Ιστορικό της Τέχνης και μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης. Εργαστηριακοί συνεργάτες των προγραμμάτων ήταν η αγιογράφος Κωνσταντίνα Στεφανάκη στο τμήμα Αγιογραφίας, και ο εικαστικός Κωνσταντίνος Κουνάλης στο τμήμα Ζωγραφικής.





Πρόγραμμα Εκδήλωσης:





18:00 – 18:20 | Χαιρετισμοί





· Δρ. Δανάη Βενιέρη, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγήτρια Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ Πολυτεχνείου Κρήτης

· Δρ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης





18:20 – 19:20 | Παρουσίαση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων





· Δρ. Ευαγγελία Κρασαδάκη, Διευθύντρια ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Κ., «Η δραστηριότητα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Κ. και η αξιολόγηση των προγραμμάτων».

· Δρ. Αλεξάνδρα Κουρουτάκη, Ιστορικός Τέχνης, Διδάσκουσα θεωρίας & Επιστημονικά Υπεύθυνη των Προγραμμάτων, «Προγράμματα Αγιογραφίας και Ζωγραφικής Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Κ. (2025–2026): Εκπαιδευτικοί στόχοι, απολογισμός και ψηφιακές εκθέσεις έργων».

· Κωνσταντίνα Στεφανάκη, Αγιογράφος, Υπεύθυνη Εργαστηρίου Αγιογραφίας Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, «Η διδασκαλία στο εργαστηριακό μέρος του Προγράμματος Βυζαντινής Αγιογραφίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πολυτεχνείου Κρήτης».

· Κωνσταντίνος Κουνάλης, Εικαστικός, «Η διδασκαλία στο εργαστηριακό μέρος του Προγράμματος Ζωγραφικής του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πολυτεχνείου Κρήτης».

19:20 | Απονομή Τίτλων

Απονομή Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης και Βεβαιώσεων Παρακολούθησης στους αποφοίτους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

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