Ίδρυσε «μαϊμού» κρατική εταιρεία, συστεγαζόταν σε δημόσια υπηρεσία και εξασφάλιζε κρατικό χρήμα

Για τεράστια απάτη διώκεται ένας άνδρας που κατηγορείται ότι ίδρυσε «μαϊμού» κρατική εταιρεία και κατάφερε να εξασφαλίσει κρατικό χρήμα, αλλά και στήριξη, καθώς τα δήθεν γραφεία συστεγάζονταν σε δημόσια υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, ο Νιγηριανός Αντενίγι Αντεγέμι εμφανιζόταν από το 2024 ως γενικός διευθυντής του (ανύπαρκτου) Προεδρικού Συμβουλίου Προώθησης Ξένων Επενδύσεων ή PFIPC, μιας υπηρεσίας που η προεδρία λέει ότι ούτε έχει ιδρυθεί ποτέ, ούτε έχει οριστεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος επικεφαλής της.

Παρ’ όλ’ αυτά, το «Συμβούλιο» κατάφερε να αποκτήσει χώρο γραφείων εντός της ομοσπονδιακής γραμματείας, εξασφάλισε περίπου 1 εκατ. δολάρια από τον κρατικό προϋπολογισμό φέτος και προσπάθησε να ανοίξει λογαριασμούς στην Κεντρική Τράπεζα της Νιγηρίας. Πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες επίσης παρέλαβαν και επεξεργάστηκαν τα αιτήματά του, πιστεύοντας ότι πρόκειται για νόμιμο θεσμό.

Ντυμένος με ένα λευκό καφτάνι και καπέλο του μπέιζμπολ, ο Αντεγέμι εμφανίστηκε χαμογελαστός και συνομιλούσε με τους δικηγόρους του στο δικαστήριο της Αμπούτζα όπου του ασκήθηκε δίωξη για οκτώ αδικήματα. Δήλωσε αθώος για όλα και προφυλακίστηκε μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη προσαγωγή του στο δικαστήριο, στις 12 Οκτωβρίου.

Οι εισαγγελείς δεν έχουν κατηγορήσει κανέναν κυβερνητικό αξιωματούχο για «συνωμοσία» από κοινού με τον Αντεγέμι, ο οποίος συνελήφθη στην πολιτεία Οσούν αφού ένας δικαστής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του επειδή δεν εμφανίστηκε σε δικαστήριο για άλλες υποθέσεις, πέντε φορές.

Οι εισαγγελικές αρχές λένε ότι ο Αντεγέμι πλαστογράφησε την επιστολή του διορισμού του που υποτίθεται ότι προερχόταν από τον πρόεδρο Μπόλα Τινούμπου και έφερε την υπογραφή του προσωπάρχη του, Φέμι Γκμπατζαμπιαμίλα.

Ο τελευταίος δήλωσε πρόσφατα ότι η αστυνομία και η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς τον έχουν απαλλάξει από κάθε υποψία.

Ο Αντεγέμι επιμένει πάντως ότι το PFIPC είναι «νόμιμος» οργανισμός και ότι ο ίδιος προσωπικά προσέγγισε στελέχη που ασχολούνται με τον κρατικό προϋπολογισμό για να διασφαλίσει ότι θα συμπεριλάβουν και το «Συμβούλιό» του.

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