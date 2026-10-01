Νετανιάχου για πιλότο flydubai: «Πραγματικός ήρωας» – Έσωσε 174 ανθρώπους

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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξήρε την ψυχραιμία και τη γενναιότητα του πιλότου της flydubai, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον συγκυβερνήτη, που φέρεται να προσπάθησε να οδηγήσει το αεροσκάφος σε συντριβή.

«Χαιρετίζω τον ινδό πιλότο Σμιτ Ματσάρ για το απαράμιλλο θάρρος του. Παρότι μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, πάλεψε, αντιστάθηκε, άνοιξε την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη – αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία», έγραψε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Έσωσε τις ζωές 174 ανθρώπων, ανάμεσά τους ισραηλινοί υπήκοοι», ανέφερε ο Νετανιάχου, ο οποίος ευχήθηκε στον Ματσάρ ταχεία ανάρρωση και υπογράμμισε πως «είναι πραγματικός ήρωας».

Πιλότος που μίλησε στο Κανάλι 16 της ισραηλινής τηλεόρασης ανέφερε ότι ο συγκυβερνήτης, υπήκοος Ομάν, ο οποίος μαχαίρωσε τον πιλότο, είχε προσληφθεί πριν από οκτώ μήνες. «Προσευχόταν υπερβολικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και αρνιόταν χειραψίες με γυναίκες», είπε για τον δράστη της επίθεσης.

Μετά τη συμπλοκή στο πιλοτήριο και την ακινητοποίηση του δράστη, το αεροσκάφος της flydubai που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

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