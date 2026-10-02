Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου – Άνεμοι έως 9 μποφόρ, προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, με την έντασή τους, σύμφωνα με την ΕΜΥ, να φθάνει κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Σε ισχύ παραμένει έως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά.

Ειδικότερα, από τον Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα τέσσερα πρωινά δρομολόγια, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 10:00 το πρωί, με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Για τον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, ωστόσο δεν πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα, λόγω των δυσμενών συνθηκών.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μελίτακες: Το κρητικό "μετεωρολογικό fast track" που δείχνει τι χειμώνα θα έχουμε (βίντεο)

Κρήτη: Βιβλικές καταστροφές από την κακοκαιρία - Ένας νεκρός και φόβοι για νέες ισχυρές πλημμύρες