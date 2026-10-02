ΠΑΡ.02 Οκτ 2026 09:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου – Άνεμοι έως 9 μποφόρ, προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

κύματα - θάλασσα
clock 08:15 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, με την έντασή τους, σύμφωνα με την ΕΜΥ, να φθάνει κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Σε ισχύ παραμένει έως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά.

Ειδικότερα, από τον Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα τέσσερα πρωινά δρομολόγια, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 10:00 το πρωί, με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Για τον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, ωστόσο δεν πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα, λόγω των δυσμενών συνθηκών.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μελίτακες: Το κρητικό "μετεωρολογικό fast track" που δείχνει τι χειμώνα θα έχουμε (βίντεο)

Κρήτη: Βιβλικές καταστροφές από την κακοκαιρία - Ένας νεκρός και φόβοι για νέες ισχυρές πλημμύρες

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

απαγορευτικό απόπλου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis