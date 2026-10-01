Η Βίρτους Μπολόνια “σόκαρε” τον Ολυμπιακό στην εκπνοή

Ένα τρίποντο του Μάρκους Καρ στην εκπνοή έδωσε στη Βίρτους Μπολόνια την πρώτη της νίκη στη φετινή EuroLeague, με την ιταλική ομάδα να επικρατεί με 96-94 του Ολυμπιακού, ο οποίος κρατούσε το ματς στα χέρια του, αλλά τελικά επιστρέφει στην Ελλάδα με την πρώτη του ήττα.

Μεγάλο “θρίλερ” στη Μπολόνια ανάμεσα σε Βίρτους και Ολυμπιακό, καθώς το προβάδισμα στο σκορ άλλαξε χέρια πολλές φορές στο φινάλε της αναμέτρησης και η κόρνα της λήξης βρήκε τους γηπεδούχους μπροστά, χάρη σε τρίποντο που πέτυχε ο Μάρκους Καρ στη λήξη του χρόνου. Έτσι ήρθε η πρώτη ήττα για τους πρωταθλητές Ελλάδος και Ευρώπης, οι οποίοι είχαν πολλά προβλήματα στην άμυνα κι αρκετά κενά διαστήματα στο ματς.

Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό ήταν ο Εμπάι Εντζάι. Ο Σενεγαλέζος είχε 23 πόντους και 7 ριμπάουντ, δίνοντας πολλές λύσεις στους Πειραιώτες και στις δύο πλευρές του παρκέ, όμως δεν έφθαναν στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκλεισε το ματς με 22 πόντους, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ είχε 20 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τους Μοντέρο και Φουρνιέ να είναι μονοψήφιοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 40χρονος Μπράιαντ Ντάνστον φόρεσε και πάλι τα ερυθρόλευκα σε επίσημο παιχνίδι μετά το 2015. Από την άλλη πλευρά, η Βίρτους είχε δύο παίκτες με νταμπλ-νταμπλ. Ο Μάρκους Καρ κατέγραψε 22 πόντους και 10 ασίστ, ενώ ο Αλιού Ντιαρά είχε 18 πόντους και 14 ριμπάουντ.