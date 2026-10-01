Η Φινλανδία διερευνά ίχνη διαρρήξεων σε σπίτια βουλευτών - «Επίθεση στη δημοκρατία», λέει ο πρόεδρος της χώρας

Η Φινλανδία διερευνά έναν «σημαντικό» αριθμό ύποπτων διαρρήξεων σε σπίτια βουλευτών, με τον πρόεδρο της χώρας Αλεξάντερ Στουμπ να κάνει λόγο για «επίθεση στη δημοκρατία» και τον πρωθυπουργό Πέτερι Όρπο να δηλώνει ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ξένης ανάμιξης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του φινλανδικού Κοινοβουλίου, αρκετοί βουλευτές ανέφεραν τις τελευταίες ημέρες ότι έχουν παρατηρήσει ίχνη διάρρηξης στα σπίτια τους.

«Είναι πιθανό αυτά τα σημάδια να αφέθηκαν σκόπιμα σε ένα συγκεκριμένο σημείο όπου οι ένοικοι θα μπορούσαν να τα δουν», δήλωσε ο Γιούσι Χάλλα-άχο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα.

Όπως είπε, οι καταγγελίες για τις ύποπτες διαρρήξεις υποβλήθηκαν στο γραφείο του την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο δεν κατέστη άμεσα σαφές σε πόσο χρονικό διάστημα συνέβησαν αυτά τα περιστατικά. Δεν κλάπηκε ούτε καταστράφηκε τίποτα, αλλά εντοπίστηκαν ίχνη διάρρηξης στις οικίες, δήλωσε ο Χάλα-άχο.

Δεν διευκρίνισε τον ακριβή αριθμό των βουλευτών των οποίων τα σπίτια τους έφεραν αυτά τα σημάδια διάρρηξης, απλώς αναφέρθηκε σε έναν «σημαντικό» αριθμό, ούτε είπε αν κάποιο συγκεκριμένο άτομο είναι ύποπτο.

Σε ταξίδι του στη βόρεια Φινλανδία, ο Στουμπ περιέγραψε την υπόθεση ως «επίθεση στη δημοκρατία» - χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Ο Φινλανδός πρωθυπουργός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μια ξένη δύναμη να βρίσκεται πίσω από τις διαρρήξεις. «Είναι πολύ πιθανό», τόνισε ο Όρπο σε ένα φινλανδικό μέσο ενημέρωσης. «Αν ισχύει αυτό, το μήνυμά μου παραμένει το ίδιο όπως και πριν: για εμάς, αυτοί οι ελιγμοί έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο. Αν κάποιος προσπαθήσει να αποσταθεροποιήσει τη Φινλανδία ή την υποστήριξή μας, για παράδειγμα στην Ουκρανία, αυτό θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα».

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Ελσίνκι ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται στενά με το Εθνικό Γραφείο Ερευνών και ότι «ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για αυτή την υπόθεση».

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