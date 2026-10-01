Πτήση flydubai: Έρευνα των Εμιράτων για το περιστατικό – Τιμή στους τέσσερις Ισραηλινούς που απέτρεψαν την τραγωδία

Ο γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες Τετάρτη σε πτήση της flydubai που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ και αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με το πρακτορείο WAM.

«Η ερευνητική ομάδα άρχισε να εργάζεται για το περιστατικό σε συνεργασία με τη Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τους αρμόδιους φορείς» προκειμένου να διαπιστωθεί «ο βαθμός στον οποίο συνδέεται με τρομοκρατική δραστηριότητα ή με πρόθεση» διάπραξης τρομοκρατικής ενέργειας, μετέδωσε το WAM επικαλούμενο τον γενικό εισαγγελέα.

Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία, η οποία δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, απέρριψε πολλά αιτήματα να σταλούν ισραηλινά αεροσκάφη για να παραλάβουν τους επιβάτες της πτήσης της flydubai, δήλωσε στο AFP σαουδαραβική πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

First images from @flydubai flight: one of the passengers with blood on his shirt https://t.co/zfJ4UsDeaO pic.twitter.com/XDLzuz0DbE — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

«Ζήτησαν να στείλουν στρατιωτικά αεροσκάφη, δύο ή τρία, απευθείας στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ», όπου προσγειώθηκε το αεροπλάνο, δήλωσε η πηγή στο AFP. Το αίτημα «απορρίφθηκε (…) στη συνέχεια ζήτησαν να στείλουν εμπορική πτήση. Και αυτό το αίτημα απορρίφθηκε», πρόσθεσε.

Η πηγή διευκρίνισε ότι τα αιτήματα αυτά διαβιβάστηκαν στο Ριάντ μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τόνισε ότι το βασίλειο απλώς τήρησε «τις διεθνείς του υποχρεώσεις» αναλαμβάνοντας τους επιβάτες της πτήσης της flydubai, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους. «Θα είχαμε ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο ανεξαρτήτως της εθνικότητας των επιβατών της flydubai», εξήγησε.

Συνήθως δεν επιτρέπονται οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας --χώρες που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις--, παρόλο που το βασίλειο επιτρέπει από το 2022 τη χρήση του εναέριου χώρου του σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις προς ή από το Ισραήλ.

Τιμητική διάκριση

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να απονείμει μια από τις υψηλότερες πολιτικές διακρίσεις της χώρας στους τέσσερις Ισραηλινούς επιβάτες που απέτρεψαν τη συντριβή του αεροσκάφους της flydubai.

«Έχω την πρόθεση να παρουσιάσω την ηρωική σας πράξη στη συμβουλευτική επιτροπή για το Προεδρικό Βραβείο Πολιτικού Ηρωισμού και να εισηγηθώ την απονομή του σε εσάς», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο Χέρτζογκ. Οι τέσσερις αυτοί Ισραηλινοί επέδειξαν «πρωτοβουλία, θάρρος και συλλογική υπευθυνότητα σε μια στιγμή ακραίου κινδύνου» και βοήθησαν «να αποτραπεί μια μεγάλη καταστροφή», πρόσθεσε.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος δήλωσε ότι τρεις εξ αυτών- ο Γιανίβ Χαγιούν, ο Ζβίκα Μανές και ο Ασάφ Ραζουάν - ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη του αεροσκάφους ο οποίος είχε μαχαιρώσει τον κυβερνήτη και στη συνέχεια εισήλθαν στο πιλοτήριο. Ο τέταρτος, ο γιατρός Σότα Μουσάγιεβ, παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο πιλότο προκειμένου να διατηρηθεί στη ζωή μέχρι την προσγείωση του αεροσκάφους.

Το Προεδρικό Βραβείο Πολιτικού Ηρωισμού είναι μια τιμητική διάκριση που θεσπίστηκε μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Στόχος της είναι «να τιμά πρόσωπα που ενήργησαν με εξαιρετικό ηρωισμό, με κίνδυνο της ζωής τους και ωθούμενα από ένα αίσθημα ευθύνης προκειμένου να σώσουν ανθρώπινες ζωές», σύμφωνα με την ισραηλινή προεδρία.

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