Σημαντική δωρεά 700.000 ευρώ στο ΠΑΓΝΗ για την αναβάθμιση της Μονάδας Μαστογραφίας

Μια σημαντική δωρεά, ύψους 700.000 ευρώ, ολοκληρώθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενισχύοντας τη Μονάδα Μαστογραφίας με σύγχρονο εξοπλισμό για τη στερεοτακτική βιοψία και τη διάγνωση παθήσεων του μαστού.

Η δωρεά του «Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε.» αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και στην ενίσχυση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για τους πολίτες της Κρήτης.

Η ανακοίνωση

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η.) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης σύγχρονου εξοπλισμού Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας στη Μονάδα Μαστογραφίας του Νοσοκομείου, στο πλαίσιο της σημαντικής δωρεάς του «Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε.» (ΔΑΗΚ).

Η δωρεά, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 700.000€, αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του Πα.Γ.Ν.Η. στον τομέα της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της σύγχρονης διαχείρισης των παθήσεων του μαστού.

Ο εξοπλισμός που δωρήθηκε περιλαμβάνει:

• Σύστημα Στερεοτακτικής Βιοψίας με Τομοσύνθεση (2D), με αναβάθμιση σε 3D

• Ηλεκτρική Στερεοτακτική Καρέκλα Βιοψίας

• Σύστημα Βιοψίας με Κενό (Vacuum)

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος στερεοτακτικής βιοψίας, ολοκληρώθηκε και η δωρεά του ΔΑΗΚ, παρέχοντας στη Μονάδα Μαστογραφίας του Πα.Γ.Ν.Η. ένα σύγχρονο εξειδικευμένο εξοπλισμό για την αναβάθμιση των υπηρεσιών πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης των παθήσεων του μαστού.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της δωρεάς, η Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΗΚ θα πραγματοποιήσουν επίσημη επίσκεψη στο Πα.Γ.Ν.Η. τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, καθώς και παρουσίαση του νέου εξοπλισμού και των δυνατοτήτων που παρέχει στη Μονάδα Μαστογραφίας.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αποτελεί ουσιαστική επένδυση στην υγεία των πολιτών της Κρήτης και αναδεικνύει τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς και της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου συστήματος υγείας και της κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Η Διοίκηση του Πα.Γ.Ν.Η. εκφράζει τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες της προς τον «Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε.» για τη σημαντική αυτή δωρεά, στην έμπρακτη στήριξη του έργου του Νοσοκομείου και τη συμβολή του στην ενίσχυση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Η συνεργασία αυτή δημιουργεί πρόσθετη αξία για την τοπική κοινωνία και προσφέρει στους πολίτες ακόμη πιο σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας».

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