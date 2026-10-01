Ηράκλειο: Ο Μιχάλης Καραμαλάκης ζητάει στοιχεία για τον καθαρισμό των φρεατίων ομβρίων

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Επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου απέστειλε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο, η Πόλη μας», Μιχάλη Καραμαλάκη, με αντικείμενο τον καθαρισμό των φρεατίων ομβρίων, με φόντο την κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη.

Η παράταξη ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για την κατάσταση των φρεατίων στον Δήμο Ηρακλείου, θέτοντας ερωτήματα για τον συνολικό αριθμό τους, πόσα έχουν καθαριστεί, ποιο ποσοστό του προγραμματισμού έχει ολοκληρωθεί και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο τρέχων κύκλος καθαρισμών.

Παράλληλα, ζητά ενημέρωση για το ποιος έχει σήμερα την ευθύνη του καθαρισμού, το χρονοδιάγραμμα ανά Δημοτική Κοινότητα, καθώς και τα σημεία που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Η παράταξη αναφέρεται και στον σχετικό διαγωνισμό της ΔΕΥΑΗ, καθώς και στη μετάβαση της αρμοδιότητας στους δήμους.

Ο Μιχάλης Καραμαλάκης προτείνει, τέλος, μηνιαία δημοσιοποίηση των προγραμματισμένων και ολοκληρωμένων καθαρισμών ανά Δημοτική Κοινότητα, ενώ ζητά την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με πλήρη τεχνικό και διοικητικό φάκελο.

Όπως αναφέρει σε επιστολή του:

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ηράκλειο, η Πόλη μας», Μιχάλης Καραμαλάκης, απέστειλε επιστολή για τον καθαρισμό των φρεατίων ομβρίων. Αποδέκτες είναι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου .

Η επιστολή έρχεται ενώ η Κρήτη βρίσκεται σε κόκκινο κωδικό καιρού έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Ζητεί αριθμούς, όχι εκτιμήσεις: πόσα φρεάτια υπάρχουν, πόσα καθαρίστηκαν και πότε ολοκληρώνεται ο κύκλος.

Κατά το άρθρο 250 του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο καθαρισμός των φρεατίων ομβρίων είναι πλέον αρμοδιότητα των δήμων. Η παράταξη ρωτά ποιος καθαρίζει σήμερα στο Ηράκλειο, και με ποιο σχήμα.

Η επιστολή υπενθυμίζει ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2024–2028 του Δήμου καταγράφει το ίδιο «σημαντικό πρόβλημα με την αντιπλημμυρική θωράκιση». Στις 14 Σεπτεμβρίου η παράταξη είχε προτείνει βάσεις αναφοράς και στόχους με ημερομηνία.

Τα ερωτήματα αφορούν το συνολικό μητρώο φρεατίων, την έναρξη και το ποσοστό του καθαρισμού, το χρονοδιάγραμμα ανά Κοινότητα και τα σημεία υψηλού κινδύνου. Αφορούν επίσης το στάδιο του σχετικού διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Η. και τη μετάβαση της αρμοδιότητας.

Η παράταξη προτείνει μηνιαία ανάρτηση, ανά Κοινότητα, των προγραμματισμένων και των ολοκληρωμένων καθαρισμών. Πρόκειται για μέτρο χωρίς πρόσθετη δαπάνη.

Ζητείται απάντηση κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/1999 και εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, με πλήρη φάκελο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

ΚΚύριε Δήμαρχε,

Κύριε Πρόεδρε,

Η Κρήτη βρίσκεται από το βράδυ της 30ής Σεπτεμβρίου σε κόκκινο κωδικό καιρού, με ισχύ έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Το Ηράκλειο τελεί σε αυξημένη επαγρύπνηση για έντονες βροχοπτώσεις και

τοπικές πλημμύρες. Σε τέτοιες ημέρες, η λειτουργία των φρεατίων ομβρίων κρίνει αν ένας δρόμος θα αποστραγγιστεί ή θα πλημμυρίσει.

Η παρέμβασή μας δεν είναι κριτική εν μέσω κακοκαιρίας. Οι εργαζόμενοι του Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α.Η. δουλεύουν αυτές τις ώρες σε δύσκολες συνθήκες, και τους ευχαριστούμε Είναι αίτημα στοιχείων, ώστε το Συμβούλιο να γνωρίζει την πραγματική ετοιμότητα της πόλης. Ο Τύπος της ημέρας επισημαίνει ότι ο καθαρισμός των φρεατίων ομβρίων περνά πλέον στις υπηρεσίες των δήμων..

Πράγματι, κατά το άρθρο 250 του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν. 5314/2026), η Δ.Ε.Υ.Α. παραμένει αρμόδια για το δίκτυο ομβρίων. Ρητά όμως «εξαιρείται ο καθαρισμός των φρεατίων ομβρίων υδάτων που αποτελεί αρμοδιότητα των οικείων δήμων». Η ίδια αρμοδιότητα αποδίδεται στους δήμους και από το Παράρτημα του Κώδικα.

Γνωρίζουμε ακόμη ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Η. προκήρυξε φέτος διαγωνισμό για τον καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων, διετούς διάρκειας. Το ερώτημα επομένως δεν είναι αν υπάρχει πρόθεση. Είναι ποιος καθαρίζει σήμερα, πόσα και με ποιο χρονοδιάγραμμα.

Στις 14 Σεπτεμβρίου, στη συζήτηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2024–2028, προτείναμε βάσεις αναφοράς και στόχους με αριθμό και ημερομηνία. Το ίδιο το Πρόγραμμα καταγράφει «σημαντικό πρόβλημα με την αντιπλημμυρική θωράκιση» της πόλης. Η σημερινή κακοκαιρία δοκιμάζει ακριβώς αυτό το σημείο.

Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε να μας γνωστοποιηθούν, με υπηρεσιακά στοιχεία, τα ακόλουθα:

1. Πόσα φρεάτια υδροσυλλογής ομβρίων υπάρχουν συνολικά στα διοικητικά όρια του Δήμου, και ποια υπηρεσία τηρεί το σχετικό μητρώο

2. Αν έχει αρχίσει ο προληπτικός καθαρισμός για την περίοδο 2026–2027, από πότε, και από ποια υπηρεσία ή ανάδοχο εκτελείται. . Πόσα φρεάτια έχουν καθαριστεί έως σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2026, και ποιο ποσοστό του συνολικού προγραμματισμού αντιστοιχεί σε αυτά. Ποιες περιοχές έχουν ολοκληρωθεί και ποιες εκκρεμούν, με χρονοδιάγραμμα ανά Δημοτική Κοινότητα.

3. Ποια είναι η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του τρέχοντος κύκλου καθαρισμού.

4. Τέλος, ζητούμε να μας χορηγηθεί, εφόσον τηρείται, μητρώο εργασιών με θέση φρεατίου, ημερομηνία τελευταίου καθαρισμού, κατάσταση και προγραμματισμένη επόμενη επέμβαση.

Προτείνουμε ένα απλό μέτρο. Ο Δήμος να αναρτά κάθε μήνα, ανά Δημοτική Κοινότητα, πόσα φρεάτια προγραμματίστηκαν και πόσα καθαρίστηκαν. Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν ήδη στις υπηρεσίες. Δεν ζητούμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον.

Παρακαλούμε για την απάντησή σας εντός της προθεσμίας του άρθρου 5 του ν. 2690/1999. Ζητούμε επίσης την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με πλήρη τεχνικό και διοικητικό φάκελο.

Η αντιπλημμυρική θωράκιση δεν μετριέται με ανακοινώσεις ετοιμότητας. Μετριέται σε καθαρά φρεάτια, πριν πέσει η βροχή

Με εκτίμηση,

Μιχάλης Καραμαλάκης

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης

«Ηράκλειο, η Πόλη μας