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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς θα γίνει η εκλογή των μελών του ειδικού δικαστηρίου για Τριαντόπουλο, επιστολή Κακλαμάνη σε Φλωρίδη

Τριαντόπουλος
clock 12:51 | 01/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την διαδικασία επιλογής των μελών που θα συγκροτήσουν το Ειδικό Δικαστήριο για τον Χρήστο Τριαντόπουλο εκκίνησε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο κ. Κακλαμανης ενημέρωσε τη Διάσκεψη ότι ήδη απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τη δικογραφία η οποία βρίσκεται στη Βουλή μαζί με επιστολή προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη με την οποία του ζητά να κοινοποιήσει στη Βουλή τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ειδικού δικαστηρίου προκειμένου η Βουλή να προχωρήσει στην κλήρωση.

Μιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο κ. Κακλαμάνης εκτίμησε ότι εντός Οκτωβρίου η σχετική διαδικασία θα έχει περατωθεί.

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Χρήστος Τριαντόπουλος Ειδικό Δικαστήριο
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