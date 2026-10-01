ΠΕΜ.01 Οκτ 2026 12:27
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

«Προσβασιμότητα κατ' οίκον»: Παράταση έως 30 Νοεμβρίου για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων

προσωπικός βοηθός ΑΜΕΑ
clock 12:16 | 01/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Έως τις 30 Νοεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων για τους ωφελούμενους του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον». Πρόκειται για τις αιτήσεις που έχουν εγκριθεί οριστικά, αλλά οι παρεμβάσεις δεν ολοκληρώθηκαν εντός της προηγούμενης προθεσμίας.

Σκοπός είναι οι ωφελούμενοι να ολοκληρώσουν τις ήδη εγκεκριμένες παρεμβάσεις και να υποβάλουν έως τις 30 Νοεμβρίου τη δήλωση ολοκλήρωσης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι ωφελούμενοι οφείλουν να επιστρέψουν την προκαταβολή που έχουν λάβει.

Να σημειωθεί ότι, η παράταση δεν διευρύνει το πεδίο των δικαιούχων ούτε τις επιλέξιμες παρεμβάσεις του προγράμματος.

Οι δαπάνες για την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Η ερωτική αντιζηλία πίσω από τη διαπόμπευση - Μία 36χρονη αναζητά η αστυνομία

Κρήτη - κακοκαιρία: Φούσκωσε ο Γεροπόταμος - Ορμητικά τα νερά (βίντεο)



 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Social Media Ανήλικοι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis