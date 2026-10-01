«Προσβασιμότητα κατ' οίκον»: Παράταση έως 30 Νοεμβρίου για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων

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Έως τις 30 Νοεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων για τους ωφελούμενους του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον». Πρόκειται για τις αιτήσεις που έχουν εγκριθεί οριστικά, αλλά οι παρεμβάσεις δεν ολοκληρώθηκαν εντός της προηγούμενης προθεσμίας.

Σκοπός είναι οι ωφελούμενοι να ολοκληρώσουν τις ήδη εγκεκριμένες παρεμβάσεις και να υποβάλουν έως τις 30 Νοεμβρίου τη δήλωση ολοκλήρωσης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι ωφελούμενοι οφείλουν να επιστρέψουν την προκαταβολή που έχουν λάβει.

Να σημειωθεί ότι, η παράταση δεν διευρύνει το πεδίο των δικαιούχων ούτε τις επιλέξιμες παρεμβάσεις του προγράμματος.

Οι δαπάνες για την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

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