The Fitbit Killer: Η δολοφονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά έγινε σειρά στο Amazon Prime

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Η στυγερή γυναικοκτονία της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερα τον Μάιο του 2021, μεταφέρεται στη μικρή οθόνη μέσα από το νέο βρετανικό true crime ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Fitbit Killer».

Η παραγωγή της Story Films έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας Amazon Prime.

Σκηνοθετημένο από τον Richard Wyllie, το ντοκιμαντέρ αποτελείται από δύο επεισόδια διάρκειας 45 λεπτών το καθένα. Η σειρά εστιάζει στον καταλυτικό ρόλο που διαδραμάτισαν τα ψηφιακά ίχνη –και κυρίως το έξυπνο ρολόι (smartwatch) της 20χρονης κοπέλας– στην κατάρριψη του σκηνοθετημένου σεναρίου ληστείας και στην αποκάλυψη του πραγματικού προσώπου του δολοφόνου, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

Το «The Fitbit Killer» δεν αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας ή δραματοποιημένη σειρά με ηθοποιούς, αλλά ένα αμιγώς true crime ντοκιμαντέρ. Ο σκηνοθέτης Richard Wyllie και η ομάδα παραγωγής πραγματοποίησαν γυρίσματα στην Αθήνα, στα Γλυκά Νερά και στην Αλόννησο, αναζητώντας πρόσωπα-κλειδιά που έζησαν την υπόθεση από κοντά.

Στο ντοκιμαντέρ παραχωρεί μια άκρως συγκινητική συνέντευξη ο πατέρας της Καρολάιν, David Crouch, εκφράζοντας δημόσια την οργή του για τον γυναικοκτόνο και την ελπίδα η παραγωγή αυτή να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη της κόρης του.

Παράλληλα, μιλούν άνθρωποι από το φιλικό περιβάλλον της οικογένειας, νομικοί που ενεπλάκησαν στη δικαστική διαδρομή, καθώς και αστυνομικοί και δημοσιογράφοι που συμμετείχαν στις έρευνες.

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