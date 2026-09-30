ΤΕΤ.30 Σεπ 2026 22:40
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Ηλίας Βρεττός: Μπαμπάς για πρώτη φορά

βρεττός
clock 22:00 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη βιώνουν την απόλυτη ευτυχία καθώς θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά.

Οι δυο τους πόζαραν με φόντο τη θάλασσα και μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους τα χαρμόσυνα νέα.

«ΗΒ στο τετράγωνο!!! Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα…», έγραψαν χαρακτηριστικά στο Instagram.

A post shared by Ilias Vrettos (@vrettos_ilias)

Διαβάστε επίσης 

Χειλάκης: «Έκοψα το πάθος που είχα με τον τζόγο τη στιγμή που ερωτεύτηκα την Αθηνά»

Μενιδιάτης: «Ο πατέρας μου έλεγε ότι αν ακολουθήσω τα δικά του χνάρια, δε θα πετύχω τίποτα»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ηλίας Βρεττός Εγκυμοσύνη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis