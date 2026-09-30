Ηλίας Βρεττός: Μπαμπάς για πρώτη φορά

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Ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη βιώνουν την απόλυτη ευτυχία καθώς θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά.

Οι δυο τους πόζαραν με φόντο τη θάλασσα και μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους τα χαρμόσυνα νέα.

«ΗΒ στο τετράγωνο!!! Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα…», έγραψαν χαρακτηριστικά στο Instagram.

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