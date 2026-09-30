Χειλάκης: «Έκοψα το πάθος που είχα με τον τζόγο τη στιγμή που ερωτεύτηκα την Αθηνά»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης βρέθηκε στο podcast των Rainbow Mermaids και αναφέρθηκε στις διαφορετικές μορφές πάθους που είχε γνωρίσει στη ζωή του και εξήγησε με τον δικό του τρόπο πώς άλλαξε η καθημερινότητά του όταν ερωτεύτηκε την Αθηνά Μαξίμου.

«Εγώ κατάφερα ας πούμε και έκοψα το πάθος που είχα με τον τζόγο τη στιγμή που ερωτεύτηκα με την Αθηνά. Γιατί αδρεναλινικά δεν το χρειαζόμουν πια», ανέφερε χαρακτηριστικά

«Το τσιγάρο έφυγε γιατί κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να κάνω τις σκηνές που είχα σκηνοθετήσει τον εαυτό μου να κάνει, γιατί δεν άντεχα να κουνηθώ», ανέφερε.

Στη συνέχεια περιέγραψε την αλλαγή που ακολούθησε: «Και το έκοψα και άρχισα ξαφνικά να έχω μια αθλητικότητα στο σώμα μου».

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε ότι ο έρωτας είχε ανέκαθεν σημαντική θέση στη ζωή του και ότι όταν ερωτευόταν, το ζούσε έντονα.

«Έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο ο έρωτας στη ζωή μου. Ερωτευόμουν σφόδρα», είπε. Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε μια παλαιότερη σχέση του, με μια γυναίκα με την οποία, όπως αποκάλυψε, εξακολουθούν να έχουν επαφή μέχρι σήμερα.

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