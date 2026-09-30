Το έξυπνο φθινοπωρινό κόλπο για στεγνά ρούχα χωρίς στεγνωτήριο

Το φθινόπωρο, η υγρασία και οι χαμηλότερες θερμοκρασίες κάνουν το στέγνωμα των ρούχων δύσκολη υπόθεση. Όσοι δεν διαθέτουν στεγνωτήριο συχνά αναγκάζονται να απλώνουν τα ρούχα μέσα στο σπίτι και να περιμένουν ημέρες μέχρι να στεγνώσουν.

Το κόλπο με την πετσέτα

Οι ειδικοί προτείνουν μια οικονομική λύση, μια στεγνή πετσέτα. Η τεχνική, σύμφωνα με τη Lifestyle Clotheslines, βασίζεται στο τύλιγμα των νωπών ρούχων σε στεγνή πετσέτα, ώστε να απορροφηθεί μεγάλο μέρος του νερού. Για επιπλέον απορρόφηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και φύλλα χαρτιού κουζίνας.

Τυλίξτε κάθε νωπό ρούχο σφιχτά μέσα σε μια στεγνή πετσέτα. Αν βάλετε περισσότερα ρούχα, καλό είναι να διαχωρίζετε τα καθαρά λευκά είδη. Στη συνέχεια στρίψτε καλά τις δύο άκρες της πετσέτας για να απομακρυνθεί η περίσσεια νερού και τοποθετήστε χαρτί κουζίνας στις πτυχές. Αν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, πιθανότατα έχετε τυλίξει πολλά ρούχα μαζί· αφαιρέστε μερικά και επαναλάβετε.

Image

Βοηθά και στο στέγνωμα των σεντονιών

Η ίδια μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τα σεντόνια, ιδιαίτερα όταν ο κρύος ή βροχερός καιρός δεν επιτρέπει το άπλωμα έξω. Ο Μάρτιν Σίλι, ειδικός στον ύπνο και CEO της MattressNextDay, προτείνει το στέγνωμα των σεντονιών σε εσωτερικό χώρο ή σε στεγνωτήριο, ώστε να παραμένουν απαλλαγμένα από γύρη. Συμβουλεύει επίσης να πλένονται νωρίς το πρωί, ώστε να αξιοποιούνται οι υψηλότερες θερμοκρασίες και η φυσική κυκλοφορία του αέρα μέσα στην ημέρα.

Πριν απλωθούν, ένα καλό τίναγμα βοηθά να διαχωριστούν οι ίνες και να στεγνώσουν γρηγορότερα. Επιπλέον, μπορείτε να απλώσετε το νωπό σεντόνι πάνω σε μια στεγνή πετσέτα, να τα τυλίξετε μαζί και να τα πιέσετε, ώστε η πετσέτα να απορροφήσει την επιπλέον υγρασία. Στη συνέχεια κρεμάστε το σεντόνι για να ολοκληρωθεί το στέγνωμα. Με αυτά τα απλά κόλπα, ο χρόνος στεγνώματος μέσα στο σπίτι μπορεί να μειωθεί σημαντικά.

Διαβάστε επίσης

Τι θα φάμε σήμερα; Γεμιστά με κιμά κοτόπουλο

Πλυντήριο: Γιατί το πλύσιμο στους 30°C και 40°C μπορεί να είναι αρκετό