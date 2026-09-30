Μαγνήσιο: Πολύτιμο για τον οργανισμό μας κάθε εποχή του χρόνου

Τα επίπεδα μαγνησίου δεν επηρεάζονται από τις εποχές με τον ίδιο τρόπο που επηρεάζονται τα αποθέματα βιταμίνης D. Ωστόσο δεδομένου του βασικού ρόλου που παίζει στην παραγωγή ενέργειας, την υγεία των μυών και των οστών, τη ρύθμιση των ορμονών και τη λειτουργία των νεύρων, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι λαμβάνετε επαρκώς τα απαραίτητα συμπληρώματα.

«Το εξήντα τοις εκατό των ενηλίκων δεν πληρούν τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη μαγνησίου. Η έλλειψη ή η ανεπάρκεια είναι συχνά πιο συχνή στις γυναίκες παρά στους άνδρες». Αυτό επισημαίνει η April Morgan, επικεφαλής διατροφής στην επιστημονικά τεκμηριωμένη μάρκα συμπληρωμάτων, Artah.

«Δεν θα χαρακτήριζα απαραίτητα το μαγνήσιο ως ένα ειδικά «χειμερινό» συμπλήρωμα. Οι ανάγκες μας σε μαγνήσιο δεν αυξάνονται ξαφνικά όταν πέφτει η θερμοκρασία», συνεχίζει. «Αυτό που συνήθως αλλάζει τον χειμώνα, ωστόσο, είναι ο τρόπος ζωής και η διατροφή μας. Τα διατροφικά μας πρότυπα αλλάζουν και οι πολυάσχολες περίοδοι, το άγχος και οι διαταραγμένες ρουτίνες ίσως επηρεάζουν το πόσο καλά φροντίζουμε τον εαυτό μας».

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Τα αποτελέσματα της έλλειψης μαγνησίου

Η κόπωση, οι κράμπες, οι πονοκέφαλοι, η κακή αποκατάσταση από την προπόνηση ή η εξάρτηση από μια δίαιτα χαμηλή σε μαγνήσιο, θα μπορούσε να σημαίνει ότι χρειάζεστε συμπλήρωμα.

Ορισμένες ομάδες με γαστρεντερικές παθήσεις που επηρεάζουν την απορρόφηση μπορεί επίσης να διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο, όπως τα άτομα με διαβήτη τύπου 2.

Μην καταναλώνετε μαγνήσιο με τα πρώτα σημάδια κόπωσης.

Η Morgan προειδοποιεί ότι θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε έναν ειδικό. Ωστόσο, όσοι το επιλέγουν θα πρέπει να λαμβάνουν περίπου 300 mg την ημέρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Ένα από τα πιο συνηθισμένα σημάδια ότι λαμβάνετε υπερβολική δόση μαγνησίου είναι στην πραγματικότητα το γαστρεντερικό. Διάρροια, ναυτία και κοιλιακές κράμπες είναι μερικά από τα συμπτώματα». Ένα άλλο σημαντικό σημείο: «Η μορφή του μαγνησίου μπορεί να έχει σημασία», λέει η Morgan. «Η έρευνα δείχνει ότι ορισμένες μορφές, όπως το κιτρικό μαγνήσιο, το γλυκινικό, το μηλικό χλωρίδιο, το γαλακτικό και το ασπαρτικό, απορροφώνται πιο εύκολα από το οξείδιο του μαγνησίου».

Τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο

-Φυλλώδη λαχανικά

-Δημητριακά ολικής αλέσεως

-Σπόροι

-Ξηροί καρποί

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