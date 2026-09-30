Το "κρυφό" είδος πιγκουίνου που οι επιστήμονες έκαναν 105 χρόνια να εντοπίσουν!

Ο πιγκουίνος γκέντου, που συναντάται στην Ανταρκτική και σε απομακρυσμένα νησιά του Ινδικού Ωκεανού, είχε ιστορικά θεωρηθεί ως ένα ενιαίο είδος. Ωστόσο, οι ερευνητές κατάφεραν να αποδείξουν ότι, σε διάστημα εκατοντάδων χιλιάδων ετών, ο πιγκουίνος γκέντου έχει διαχωριστεί σε τέσσερις διακριτές εξελικτικές γραμμές, καθεμία από τις οποίες, σύμφωνα με τους ερευνητές, θα έπρεπε να αποτελεί ξεχωριστό είδος.

Από τον βόρειο γκέντου, τον νότιο γκέντου, τον νοτιοανατολικό γκέντου και τον ανατολικό γκέντου, ο νοτιοανατολικός ήταν μέχρι τώρα άγνωστος. Ο νοτιοανατολικός πιγκουίνος γκέντου δεν είχε ταυτοποιηθεί στο παρελθόν, καθώς οι διαφορές του γίνονται εμφανείς μόνο μέσω της ανάλυσης του γενετικού του κώδικα.

«Ένα από αυτά δεν είχε αναγνωριστεί στο παρελθόν επειδή… μοιάζει με κάθε άλλο γκέντου. Ωστόσο, είναι σαφώς γενετικά διαφορετικό — αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν “κρυφό είδος”», ανέφερε το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ.

Η ερευνητική ομάδα, που αποτελείται από 22 επιστήμονες, ειδικούς στη διατήρηση της φύσης και μελετητές των πιγκουίνων από πέντε ηπείρους, δημοσίευσε τα ευρήματά της τον Απρίλιο στο επιστημονικό περιοδικό Communications Biology.

Την πολυετή μελέτη συντόνισαν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, σε συνεργασία με επιστήμονες του Universidad de Los Lagos στη Χιλή.

«Η συνεργασία ερευνητών από διαφορετικές ηπείρους μάς επέτρεψε να αναδείξουμε ένα αξιοσημείωτο νέο είδος πιγκουίνου, ενώ παράλληλα κατέδειξε πόσο επείγουσα είναι η ανάγκη προστασίας αυτών των εύθραυστων οικοσυστημάτων», δήλωσε στην Washington Post ο Rauri C. K. Bowie, ένας από τους ερευνητές.

Με πληροφορίες από Washington Post

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