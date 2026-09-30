Σουηδία: Πολιτικό αδιέξοδο μετά τις εκλογές – Σε τεντωμένο σχοινί ο σχηματισμός κυβέρνησης

Σε παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας εισέρχεται η Σουηδία, καθώς η Μαγκνταλένα Άντερσον επέστρεψε τη διερευνητική εντολή που είχε λάβει μετά τις εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου, κρίνοντας ότι δεν διαθέτει τις απαραίτητες κοινοβουλευτικές συμμαχίες για να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών είχε αναλάβει να διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασίας μετά την οριακή επικράτηση του κεντροαριστερού μπλοκ, το οποίο εξασφάλισε 176 από τις 349 έδρες του Riksdag, έναντι 173 της αντίπαλης παράταξης. Οι διαβουλεύσεις, ωστόσο, δεν οδήγησαν σε συμφωνία που θα της επέτρεπε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα.

«Μπορώ να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να σχηματίσω κυβέρνηση», δήλωσε η Άντερσον σε συνέντευξη Τύπου.

Στον Νόρλεν η επόμενη κίνηση



Μετά την αποχώρηση της Άντερσον από τη διαδικασία, το βάρος περνά πλέον στον πρόεδρο του σουηδικού κοινοβουλίου Αντρέας Νόρλεν. Ο ίδιος έχει προγραμματίσει για την Τετάρτη ξεχωριστές επαφές με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων, προκειμένου να αποφασίσει σε ποιον θα αναθέσει την επόμενη προσπάθεια για την εξεύρεση κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Ένα από τα πρόσωπα που ενδέχεται να πάρουν τη σκυτάλη είναι ο απερχόμενος πρωθυπουργός και αρχηγός των Μετριοπαθών Ούλφ Κρίστερσον. Το κόμμα του αναδείχθηκε δεύτερη πολιτική δύναμη πίσω από τους Σοσιαλδημοκράτες, ενώ το μπλοκ της δεξιάς έμεινε τρεις έδρες πίσω από την κεντροαριστερά.







Η κίνηση της Αριστεράς που άλλαξε τα δεδομένα



Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της Άντερσον έπαιξε η στάση του Κόμματος της Αριστεράς. Παρότι οι ψήφοι του είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση πλειοψηφίας από την κεντροαριστερά, το κόμμα επέλεξε να στηρίξει για την προεδρία του κοινοβουλίου τον Αντρέας Νόρλεν, ο οποίος προέρχεται από τους Μετριοπαθείς.

Η συγκεκριμένη επιλογή θεωρήθηκε από την Άντερσον ένδειξη ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν υπήρχε το αναγκαίο έδαφος για να συνεχίσει τις συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η αρχηγός των Σοσιαλδημοκρατών έχει βγει οριστικά από το παιχνίδι. Εφόσον και η αντίπαλη πλευρά δεν κατορθώσει να συγκεντρώσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική στήριξη, είναι πιθανό να της δοθεί νέα δυνατότητα να επιχειρήσει να δημιουργήσει κυβερνητικό σχήμα.

Η οριακή εκλογική επικράτηση της κεντροαριστεράς



Οι κάλπες της 13ης Σεπτεμβρίου έδωσαν στην κεντροαριστερά 176 έδρες και στην παράταξη της δεξιάς 173, αφήνοντας εξαιρετικά μικρά περιθώρια για μετακινήσεις και διαφοροποιήσεις στο κοινοβούλιο.

Καθοριστική για την αλλαγή των ισορροπιών ήταν η υποχώρηση των Σουηδών Δημοκρατών, σε μια περίοδο κατά την οποία ακροδεξιά κόμματα έχουν ενισχύσει την παρουσία τους σε αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.







Μεγάλο μέρος της προεκλογικής αντιπαράθεσης είχε επικεντρωθεί στην πρόθεση του Κρίστερσον να εντάξει τους Σουηδούς Δημοκράτες σε κυβερνητικό συνασπισμό, με το συγκεκριμένο ζήτημα να αποκτά κεντρική θέση στην πολιτική αναμέτρηση.

Μέχρι τέσσερις προσπάθειες πριν από νέες εκλογές



Το σουηδικό σύστημα δίνει στον πρόεδρο του κοινοβουλίου τη δυνατότητα να παρουσιάσει έως τέσσερις υποψηφίους για την πρωθυπουργία. Αν κανένας δεν καταφέρει να περάσει από τη σχετική διαδικασία στο Riksdag, προβλέπεται η προκήρυξη νέων εκλογών.

Η Σουηδία έχει βρεθεί και στο πρόσφατο παρελθόν αντιμέτωπη με μακρές κυβερνητικές διαπραγματεύσεις. Μετά τις εκλογές του 2018, ο Σοσιαλδημοκράτης Στέφαν Λεβέν χρειάστηκε 134 ημέρες μέχρι να καταφέρει να σχηματίσει νέα κυβέρνηση.

Έρευνες για καταγγελίες εκλογικής απάτης



Την πολιτική αβεβαιότητα επιβαρύνουν παράλληλα έρευνες για πιθανές παρατυπίες κατά την εκλογική διαδικασία. Η σουηδική αστυνομία άρχισε προκαταρκτική διερεύνηση πέντε καταγγελιών που αφορούν πιθανή εκλογική απάτη στην ευρύτερη περιοχή της Στοκχόλμης.

Οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ούτε έχουν κατονομαστεί ύποπτοι.

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