Στην Αθήνα την Κυριακή ο επίλογος των εκδηλώσεων μνήμης για το Ολοκαύτωμα της Βιάννου

Ογδόντα τρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον μαύρο Σεπτέμβριο του 1943, όταν τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής διέπραξαν ένα από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα πολέμου στην Ευρώπη, ισοπεδώνοντας τα χωριά της Βιάννου. Οι φετινές εκδηλώσεις μνήμης, που απέκτησαν ιδιαίτερο θεσμικό βάρος μετά το ξεκάθαρο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα από το Σελί Αμιρών για το «απαράγραπτο των γερμανικών οφειλών», ολοκληρώνονται στην Αθήνα.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 (11:00 π.μ.), ο Σύλλογος Βιαννιτών Αττικής «Ο Διαβάτης» καλεί την πολιτική ηγεσία και το κοινό στην αίθουσα του Φ.Σ. «Παρνασσός», στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ότι η διεκδίκηση της δικαιοσύνης παραμένει ζωντανή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

Με βαθιά αίσθηση καθήκοντος, οι Βιαννίτες της Αττικής προσκαλούμε όλους όσοι έχουν συνείδηση ιστορικού χρέους στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 461 θύματα της ναζιστικής βαρβαρότητας τον μαύρο Σεπτέμβρη του 1943 στα χωριά της επαρχίας Βιάννου και Δυτικής Ιεράπετρας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, στις 11 το πρωί, στην κεντρική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», θα τιμήσουμε την Αντίσταση και τη θυσία των προγόνων μας και θα αναδείξουμε την επικαιρότητα του αγώνα τους για Ελευθερία, Δικαιοσύνη και Εθνική Αξιοπρέπεια με μία διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια εκδήλωση,.

Θέμα της εφετινής 83ης επετείου είναι «τα πρόσωπα της θυσίας». Μέσα από μαρτυρίες, διαλόγους και κείμενα, που θα αφηγηθούν οι εκλεκτοί ηθοποιοί Μιχάλης Αεράκης και Ελευθερία Κόμη (καταγόμενη από τη Βιάννο), θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε τον αγώνα των ηρώων και μαρτύρων μας και να νοιώσουμε το μεγαλείο τους.

Image

Μουσικά η εκδήλωση θα επενδυθεί με τη μοναδική φωνή του Γεράσιμου Ανδρεάτου και με το κρητικό συγκρότημα των Μανώλη Πετράκη και Αλέξανδρου Μασσάρου, τους οποίου και ευχαριστούμε για την ανιδιοτελή συμμετοχή τους. Ευχαριστούμε θερμά και την Εφορεία του Φ.Σ. Παρνασσός και τον Πρόεδρό του Καθηγητή Βασίλη Κωνσταντινόπουλο για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας.

Είσοδος ελεύθερη!

Στο τέλος θα προσφερθεί παραδοσιακό κρητικό κέρασμα!

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σωματεία Υγείας Κρήτης: Δεν είναι μίζερο να ζητάμε ένα καλύτερο ΕΣΥ - 2.500 οι κενές θέσεις στα νοσοκομεία







