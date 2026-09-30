Φαράγγι της Σαμαριάς: Κλειστό και την Πέμπτη λόγω κακοκαιρίας

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Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 το φαράγγι της Σαμαριάς, και από τις δύο εισόδους, λόγω της πρόγνωσης για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και των αυξημένων υψών βροχής που αναμένονται στην περιοχή.

Την απόφαση ανακοίνωσε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), λαμβάνοντας υπόψη το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς και τα σχετικά προειδοποιητικά έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση έντονων φαινομένων.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο για την περιοχή του φαραγγιού, για την Πέμπτη προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβροι και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να ενδέχεται να είναι κατά διαστήματα έντονα.

Έως 55 χιλιοστά βροχής στο Ξυλόσκαλο

Τα προβλεπόμενα ύψη βροχής αποτέλεσαν βασικό παράγοντα για την απόφαση αναστολής λειτουργίας του φαραγγιού.

Για την περιοχή του Ξυλοσκάλου προβλέπονται ύψη βροχής έως και 55 χιλιοστά, ενώ για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 32 χιλιοστά.

Οι συγκεκριμένες τιμές, σύμφωνα με τον ΟΦΥΠΕΚΑ, υπερβαίνουν τα εγκεκριμένα όρια που έχουν καθοριστεί από την Αντιπεριφέρεια Χανίων για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού.

Κλειστό και από τις δύο εισόδους

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου, τόσο από την είσοδο του Ξυλοσκάλου όσο και από την είσοδο της Αγίας Ρουμέλης.

Η απόφαση λαμβάνεται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για τους επισκέπτες μέσα στο φαράγγι.

Η λειτουργία του Εθνικού Δρυμού θα επανεξετάζεται με βάση τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα και τις συνθήκες που θα επικρατούν στην περιοχή.

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