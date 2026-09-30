ΟΦΗ Βόλει-Ντεπέστελε: "Κάθε μέρα βελτιώνεται η ομάδα, τεχνικός παίκτης ο Ράιαν Πούλ"

"Είμαι πολύ ευχαριστημένος απο την προσπάθεια όλων των παικτών. Η ομάδα μας βελτιώνεται κάθε μέρα" τονίζει ο προπονητής της ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ, Φράνκ Ντεπέστελε, για την εικόνα του ΟΦΗ, στα πρώτα φιλικά προετοιμασίας της σεζόν.

"Μας περιμένει πολύ δουλειά ακόμη. Περιμένω και τους παίκτες που λείπουν ώστε να είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε όμως δυνατοί και αυτό με ευχαριστεί" επισημαίνει ο Βέλγος τεχνικός.

Ο Ντεπέστελε, αναφέρθηκε και στο τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον 28χρονο Αγγλο Ιρλανδός ακραίο Ράιαν Πούλ, ο οποίος αγωνίστηκε στα φιλικά παιχνίδια με την Κηφισιά και τον Φλοίσβο στην Αθήνα.

"Είναι πολύ τεχνικός παίκτης. Τον γνωρίζω καλά, απο τα χρόνια που έπαιξε στο Βέλγιο. Την τελευταία σεζόν, έπαιξε στη Γερμανία, που είναι ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για μας, στη φετινή σεζόν", ανέφερε ο Ντεπέστελε, για τον παίκτη που αποτελεί προσωπική του επιλογή.

Ο ΟΦΗ συνεχίζει τη δουλειά στον Αίγιο, όπου την Τετάρτη στο προπονητήριο του Semantron θα δώσει το τρίτο φετινό δυνατό τεστ, με αντίπαλο, την Καλαμάτα (Τετάρτη 30/9, 6μμ). Είχαν προηγηθεί οι δυο ...φιλικές ισοπαλίες στην Αθήνα με την Κηφισιά 2-2 (25-19, 25-16, 18-25, 9-15) και το Φλοίσβο 2-2 (22-25, 21-25, 25-22, 25-22).

Το Σαββατοκύριακο (3-4/10) περιμένει τον ΟΦΗ μια ακόμη δυνατή δοκιμασία στο τουρνουά της Καλαμάτας, στο οποίο θα συμμετάσχουν Καλαμάτα, ΟΦΗ Φλοίσβος, Παναθηναϊκός.

Τα φιλικά του ΟΦΗ:

-25/9 Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2 (25-19, 25-16, 18-25, 9-15).

-26/9 Φλοίσβος-ΟΦΗ 2-2 (22-25, 21-25, 25-22, 25-22).



-30/9 ΟΦΗ - Καλαμάτα (Semantron-Αίγιο).



-3/10 Τουρνουά Καλαμάτας (με Καλαμάτα, Φλοίσβο, Παναθηναϊκό).

-4/10 Τουρνουά Καλαμάτας (με Καλαμάτα, Φλοίσβο, Παναθηναϊκό).

-7/10 ΟΦΗ-Παμβοχαϊκός (Semantron-Αίγιο).



10/10 Τουρνουά Πανιωνίου (με Μίλωνα, ΠΑΟΚ, Πανιώνιο).



11/10 τουρνουά Πανιώνιος (με Μίλωνα, ΠΑΟΚ, Πανιώνιο).



17/10 ΟΦΗ - ΟΠΕΡ (Κλειστό ΒΑΚ).