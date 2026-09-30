Γιατί ακριβαίνει η φέτα - Αυτοί οι δύο παράγοντες εκτοξεύουν την τιμή της

Η φέτα βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες πιέσεις, καθώς η μείωση της παραγωγής πρόβειου γάλακτος, στον απόηχο της ζωονόσου της ευλογιάς, περιορίζει την προσφορά και δημιουργεί νέα δεδομένα τόσο για την ελληνική αγορά όσο και για τις εξαγωγές.

Η παραγωγή έχει ήδη καταγράψει σημαντική υποχώρηση, ενώ η επίπτωση περνά σταδιακά στην τελική τιμή του προϊόντος, λόγω και του χρόνου που απαιτείται για την ωρίμανση της φέτας.

Την ίδια ώρα, η ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό εντείνει τον προβληματισμό για την επάρκεια στην εγχώρια αγορά, με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Χρήστο Αποστολόπουλο, να περιγράφει στο iefimerida τις επιπτώσεις της κρίσης και να εξηγεί πώς διαμορφώνεται πλέον το κόστος της φέτας.

«Η παραγωγή έχει μειωθεί λόγω της μείωσης της πρώτης ύλης, που είναι το πρόβειο γάλα, και αυτό οφείλεται στη ζωονόσο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, όπου σφαγιάστηκαν πάρα πολλά ζώα και συνεχίζουν, φτάνοντας σε μια μείωση της τάξης του 8% για το πρώτο εξάμηνο. Αυτό το ποσοστό το βλέπει κανείς στο τελικό προϊόν μερικούς μήνες μετά, διότι μεσολαβεί η ωρίμανση, που διαρκεί τουλάχιστον δύο μήνες, και η διακίνηση», σημειώνει ο κ. Αποστολόπουλος.

Το πρόβλημα, όμως, είναι μεγαλύτερο από ό,τι φαίνεται, καθώς η χώρα μας, ενώ είχε καταγράψει σταθερή αύξηση των εξαγωγών, πλέον δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στη ζήτηση.

«Ενώ είχαμε μία αύξηση γύρω στο 5-6% κάθε χρόνο, πλέον χάνουμε αυτό το δυναμικό, αφού δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες και να συνεχίσουμε να τις διατηρούμε. Επίσης, αυτό μπορεί να έχει επίπτωση και στην ελληνική αγορά ακόμα περισσότερο, γιατί θα εξαρτηθεί από το αν οι παραγωγοί φέτας θα δώσουν προτεραιότητα στις εξαγωγές ή στην ελληνική αγορά. Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση της προσφοράς στη χώρα μας», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ.

Η διαχείριση της ζωονόσου

Το σοβαρότερο θέμα, κατά τον κ. Αποστολόπουλο, ήταν ο έλεγχος της ζωονόσου.

«Φυσικά υπήρχε δυνατότητα να συμβεί, αν την επόμενη ημέρα του πρώτου κρούσματος όλη η περιοχή απομονωνόταν εντελώς, χωρίς την παραμικρή ανοχή στη διακίνηση γάλακτος, ζωοτροφών, αυτοκινήτων κ.λπ. από και προς τις μονάδες.

Επιπλέον, θα έπρεπε η αποζημίωση να ήταν από την επόμενη μέρα. Με αυτό τον τρόπο, τα χρήματα που θα δίνονταν θα ήταν τουλάχιστον δέκα φορές λιγότερα από αυτά που θα δοθούν συνολικά για τη ζωονόσο και που έχουν δοθεί ήδη αρκετά. Έπρεπε να επιστρατευθούν όλοι, ακόμα και ο στρατός. Με την έννοια της περιφρούρησης, εννοείται βέβαια πως θα έπρεπε να υπάρχουν στα σύνορα απολυμάνσεις για να σταματήσει εκεί η εξάπλωση».

Η τιμή της φέτας

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒΓΑΠ, η τιμή της φέτας κυμαίνεται από 12 έως και 20 ευρώ το κιλό.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι, επειδή έχει μειωθεί η παραγωγή και η ζήτηση παραμένει ήδη μεγάλη, η τιμή του γάλακτος έχει ανέβει δραματικά πάρα πολύ, γύρω στα 40 λεπτά. Τι σημαίνει αυτό; Το 1,5 ευρώ από το ποσό που πωλείται το κιλό της φέτας επιβαρύνει το κόστος από την πρώτη ύλη. Δεν μιλάω για την ενέργεια και τα λοιπά».

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr

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