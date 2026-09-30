Ηράκλειο: Αφήνει πίσω του ένα παιδί ο 36χρονος που βρήκε τραγικό θάνατο σε πηγάδι – Πώς έγινε η μοιραία πτώση

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Σοκ και απέραντη θλίψη επικρατεί στην τοπική κοινωνία του Πύργου Μονοφατσίου στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά τον τραγικό θάνατο ενός 36χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του πέφτοντας μέσα σε ξερό πηγάδι. Όλες οι μέχρι τώρα ενδείξεις των αρχών συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ένα φρικτό δυστύχημα.

Το χρονικό της τραγωδίας



Η αντίστροφη μέτρηση για τον άτυχο Γιάννη ξεκίνησε όταν οι δικοί του άνθρωποι ανησύχησαν, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από χθες. Αμέσως ξεκίνησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Η δραματική κατάληξη γράφτηκε το μεσημέρι, όταν εντοπίστηκε το τρακτέρ του σταθμευμένο κοντά στο μοιραίο σημείο. Οι έρευνες των συγγενών του στράφηκαν γρήγορα γύρω από την περιοχή, όπου εντοπίστηκε μέσα στο πηγάδι.

Πώς σημειώθηκε το δυστύχημα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πηγάδι, βάθους περίπου 20 μέτρων, ήταν καλυμμένο με μια μεταλλική λαμαρίνα. Ο 36χρονος φέρεται να πάτησε πάνω στο μεταλλικό κάλυμμα το οποίο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, υποχώρησε κάτω από το βάρος του, παρασύροντάς τον στο κενό.

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Γιγαντιαία επιχείρηση της ΕΜΑΚ



Στο σημείο σήμανε αμέσως συναγερμός και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή του. Στην περιοχή έσπευσαν:



• 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.



• Ειδική ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ.



• Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες κατέβηκαν στο μεγάλο βάθος του πηγαδιού, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά, καθώς ανασύρθηκε νεκρός.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην περιοχή, καθώς ο 36χρονος αφήνει πίσω του ένα μικρό παιδί, ένα αγοράκι.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στα κρίσιμα ερωτήματα που εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα γύρω από την τραγωδία.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

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