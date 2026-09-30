Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη : Ξεκινούν τα νέα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα

Ο Δήμος Ηρακλείου και η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη προσκαλούν για άλλη μια χρονιά τους μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ανακαλύψουν τη δύναμη και τη σοφία των βιβλίων. Μικροί και μεγάλοι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη Βιβλιοθήκη μέσα από τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για την περίοδο 2026-2027 που ξεκινούν τον Οκτώβριο.



Τα φετινά προγράμματα περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα από ενδιαφέρουσες και δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σχεδιασμένες για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Στόχος των δράσεων είναι να δώσουν τη δυνατότητα στα παιδιά να προσεγγίσουν τη γνώση με έναν διαφορετικό, βιωματικό τρόπο. Μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες που επικεντρώνονται στον κόσμο των βιβλίων και των εφημερίδων, οι μαθητές ανακαλύπτουν τη χαρά της ανάγνωσης, της πληροφόρησης και της δημιουργικής έκφρασης. Παράλληλα, εξοικειώνονται με τη βιβλιοθήκη ως έναν ζωντανό χώρο μάθησης, αναζήτησης, εξερεύνησης και συνεργασίας.



Ειδικότερα το πρόγραμμα «Ξεφυλλίζοντας εφημερίδες στην εποχή του σκρολαρίσματος» κάθε Τρίτη 10:00–11:00 απευθύνεται σε μαθητές Α΄ και Γ΄ Λυκείου, οι «Συντηρητές εν δράσει», κάθε Τετάρτη 9:00-10:30 ή 11:00-12:30 απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου. Επίσης κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, 10.30–11.30 διατίθενται τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα και συγκεκριμένα: «ΒιβλιοΠεριπέτειες στη Βικελαία – Έλα στο ταξίδι μας!», για μαθητές Νηπιαγωγείου, Α΄–Δ΄ Δημοτικού, «Τα σπίτια των βιβλίων», για μαθητές Β΄–ΣΤ΄ Δημοτικού, «Γίνε μικρός βιβλιοθηκονόμος & Κυνήγι Θησαυρού», για μαθητές Γ΄–ΣΤ΄ Δημοτικού και «Πίσω από τα ράφια: Πώς λειτουργεί μια βιβλιοθήκη;» για μαθητές Α΄–Γ΄ Γυμνασίου

Αναλυτικά τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα:

1. «ΒιβλιοΠεριπέτειες στη Βικελαία – Έλα στο ταξίδι μας!»



Τι μπορεί να συμβεί όταν ένας Σπόρος επισκέπτεται τη βιβλιοθήκη;



Μπορεί ένα λιοντάρι να γίνει ο καλύτερος φίλος της βιβλιοθήκης; Και τι γίνεται όταν κάποιος ανακαλύπτει πως τελικά… αγαπάει τα βιβλία; Άραγε τα βιβλία είναι για φάγωμα; Και πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ένα βουνό από βιβλία; Με αφορμή ιστορίες γεμάτες ανατροπές, παιχνίδι και φαντασία, ξεκινάμε το δικό μας ταξίδι στον κόσμο του βιβλίου. Θα διαβάσουμε, θα παίξουμε, θα κινηθούμε και θα ανακαλύψουμε πως κάθε ιστορία μπορεί να μας ταξιδέψει σε έναν διαφορετικό κόσμο!



Η περιπέτεια όμως δεν σταματά στις σελίδες. Θα περιηγηθούμε στη Βικελαία, θα γνωρίσουμε τους χώρους και τους ανθρώπους της, θα εξερευνήσουμε τα μυστικά της και θα ανακαλύψουμε πώς η βιβλιοθήκη γίνεται ένας ζεστός χώρος για όλους!



Μία διαδραστική γνωριμία με τη βιβλιοθήκη, όπου οι ιστορίες γίνονται παιχνίδι, η περιέργεια οδηγεί στην ανακάλυψη και κάθε σελίδα ανοίγει έναν καινούργιο κόσμο. Γιατί όταν ένα παιδί αγαπήσει το βιβλίο, η περιπέτεια μόλις έχει αρχίσει!

Ημέρα: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή (κατά την κράτηση επιλέγετε την ημέρα που επιθυμείτε)



Ώρα: 10.30–11.30 π.μ.



Ηλικίες: Νηπιαγωγείο, Α΄–Δ΄ Δημοτικού



Διάρκεια προγράμματος: 1 ώρα



Συμμετοχή: Έως 20 μαθητές



Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Ειρήνη Αντωνογιαννάκη

2. «Τα σπίτια των βιβλίων»



Κάθε βιβλίο κρύβει ένα ταξίδι! Πόσα «σπίτια» αλλάζει άραγε το βιβλίο πριν φτάσει στα χέρια μας; Με αφορμή μία αφήγηση που μας ταξιδεύει στον κόσμο της δημιουργίας και της κυκλοφορίας του βιβλίου, ξετυλίγουμε τη διαδρομή του, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι τη στιγμή που θα συναντήσει τον αναγνώστη. Από τον συγγραφέα και το πινέλο του εικονογράφου, μέχρι τον εκδοτικό οίκο, το τυπογραφείο και τα ράφια του βιβλιοπωλείου, ανακαλύπτουμε τους σταθμούς που συναντά μία ιστορία στην πορεία της. Ποιος γράφει την ιστορία; Ποιος της δίνει εικόνα; Πώς μία ιστορία αλλάζει γλώσσα για να ταξιδέψει σε άλλες χώρες; Ποιος φροντίζει ώστε το έργο του δημιουργού να προστατεύεται; Και πώς φτάνει τελικά το βιβλίο στη βιβλιοθήκη, στο σχολείο, σε μία ανταλλακτική ή κινητή βιβλιοθήκη και στο σπίτι μας;



Μέσα από παιχνίδια, γρίφους και διαδραστικές αποστολές, γνωρίζουμε τα διαφορετικά «σπίτια» του βιβλίου και ανακαλύπτουμε τον μαγικό κόσμο που κρύβεται πίσω από κάθε σελίδα.



Ημέρα: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή (κατά την κράτηση επιλέγετε την ημέρα που επιθυμείτε)



Ώρα: 10.30–11.30 π.μ.



Ηλικίες: Β΄–ΣΤ΄ Δημοτικού



Διάρκεια προγράμματος: 1 ώρα



Συμμετοχή: Έως 20 μαθητές



Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Ειρήνη Αντωνογιαννάκη

3. «Γίνε μικρός βιβλιοθηκονόμος & Κυνήγι Θησαυρού»



Τι κρύβεται άραγε μέσα σε ένα βιβλίο;



Μία συναρπαστική περιπέτεια, ένας φανταστικός κόσμος ή μήπως οι απαντήσεις σε όσα μας απασχολούν; Κάθε σελίδα μπορεί να μας κάνει να γελάσουμε, να σκεφτούμε ή ακόμη και να δούμε τον κόσμο διαφορετικά!



Με αφορμή την ιστορία ενός παιδιού που το έλεγαν ‘Βιβλίο’, ελάτε να ανακαλύψουμε τη δύναμη των λέξεων και τους διαφορετικούς κόσμους που μας περιμένουν στα ράφια της βιβλιοθήκης. Άραγε, τα βιβλία είναι τυχαία τοποθετημένα εκεί ή ακολουθούν συγκεκριμένο τρόπο οργάνωσης; Και πώς μπορούμε να εντοπίσουμε αυτό που αναζητούμε; Ελάτε να γίνουμε μικροί βιβλιοθηκονόμοι και να εξερευνήσουμε τη βιβλιοθήκη μέσα από ένα συναρπαστικό Κυνήγι Θησαυρού! Με τη βοήθεια γρίφων, στοιχείων και αποστολών, ακολουθούμε τα ίχνη των βιβλίων στους διαδρόμους και μαθαίνουμε να φτάνουμε στον στόχο μας.



Ένα βιωματικό πρόγραμμα γνωριμίας με τη βιβλιοθήκη, όπου οι ιστορίες γίνονται η αφετηρία για εξερεύνηση, τα ράφια μετατρέπονται σε χάρτη και τα παιδιά παρατηρούν, αναζητούν, λύνουν γρίφους και ανακαλύπτουν στην πράξη ότι κάθε βιβλίο μπορεί να



κρύβει έναν μικρό θησαυρό.

Ημέρα: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή (κατά την κράτηση επιλέγετε την ημέρα που επιθυμείτε)



Ώρα: 10.30–11.30 π.μ.



Ηλικίες: Γ΄–ΣΤ΄ Δημοτικού



Διάρκεια προγράμματος: 1 ώρα



Συμμετοχή: Έως 20 μαθητές



Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Ειρήνη Αντωνογιαννάκη





4. «Πίσω από τα ράφια: Πώς λειτουργεί μία βιβλιοθήκη;»



Τι κρύβεται πίσω από τα ράφια μιας βιβλιοθήκης; Πώς οργανώνονται χιλιάδες βιβλία και, κυρίως, πώς βρίσκουμε αυτό που ψάχνουμε;



Ελάτε να γνωρίσουμε από κοντά τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη και να ανακαλύψουμε τα «μυστικά» της λειτουργίας της. Μέσα από μία διαδραστική περιήγηση, θα γνωρίσουμε διαφορετικά είδη πηγών και τεκμηρίων, θα δούμε πώς ταξινομούνται οι συλλογές και θα μάθουμε να αποκωδικοποιούμε τις ενδείξεις που μας βοηθούν να προσανατολιζόμαστε στον χώρο. Στη συνέχεια, η θεωρία γίνεται πράξη μέσα από μία πρόκληση πλοήγησης! Χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό κατάλογο (OPAC), θα μάθουμε να κάνουμε στοχευμένη αναζήτηση με βάση τον τίτλο, τον συγγραφέα ή το θέμα, φτάνοντας με ακρίβεια από την οθόνη του υπολογιστή… στο σωστό ράφι.



Ένα βιωματικό πρόγραμμα εξοικείωσης με το περιβάλλον της βιβλιοθήκης, όπου οι μαθητές παρατηρούν, συνεργάζονται και ανακαλύπτουν στην πράξη μία βασική δεξιότητα ζωής: ότι δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε όλες τις απαντήσεις, αρκεί να ξέρουμε πώς και πού να τις αναζητήσουμε.

Ημέρα: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή (κατά την κράτηση επιλέγετε την ημέρα που επιθυμείτε)



Ώρα: 10.30–11.30 π.μ.



Ηλικίες: Α΄–Γ΄ Γυμνασίου



Διάρκεια Προγράμματος: 1 ώρα



Συμμετοχή: Έως 20 μαθητές



Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Ειρήνη Αντωνογιαννάκη





5. «Ξεφυλλίζοντας εφημερίδες στην εποχή του σκρολαρίσματος»



Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ξεφυλλίζοντας εφημερίδες στην εποχή του σκρολαρίσματος» έχει ως στόχο να εισάγει τους μαθητές στον κόσμο του έντυπου Τύπου και της δημοσιογραφίας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν την εφημερίδα ως μέσο ενημέρωσης, αλλά και ως ιστορικό και πολιτισμικό τεκμήριο.



Μέσα από την επαφή με ιστορικές και σύγχρονες εφημερίδες, οι μαθητές θα παρατηρήσουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και παρουσιάζεται η πληροφορία, θα διερευνήσουν πώς μια είδηση μετατρέπεται σε δημοσιογραφικό κείμενο και θα προβληματιστούν σχετικά με τα κριτήρια επιλογής και προβολής των γεγονότων.



Παράλληλα, το πρόγραμμα επιδιώκει να καλλιεργήσει την κριτική ανάγνωση των ειδήσεων και τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης. Οι μαθητές θα ενθαρρυνθούν να μην αντιμετωπίζουν την είδηση ως μια ουδέτερη και αυτονόητη καταγραφή της πραγματικότητας, αλλά να εξετάζουν ποιος μεταδίδει μια πληροφορία, με ποιον τρόπο, σε ποιο πλαίσιο και με ποιον σκοπό.

Ημέρα: Κάθε Τρίτη



Ώρα: 10.00–11.00 π.μ.



Ηλικίες: Α΄ Γυμνασίου–Γ΄ Λυκείου



Διάρκεια Προγράμματος: 1 ώρα



Συμμετοχή: Έως 20 μαθητές



Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Μαρία Παπαδάκη





6. «Συντηρητές εν δράσει»



Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι θησαυροί μπορεί να κρύβονται μέσα στη Βιβλιοθήκη της πόλης σου; Πόσο μακριά στον χρόνο ταξιδεύουν τα παλαιότερα βιβλία και τεκμήρια που φυλάσσονται σε αυτήν και πόσες ιστορίες έχουν κρατήσει ζωντανές στις σελίδες τους; Για να μπορούν αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα να συνεχίσουν να φωτίζουν μια πλευρά του κόσμου του παρελθόντος, χρειάζονται φροντίδα, γνώση και… λίγη μαγεία! Ένα σκισμένο χαρτί, μια σκισμένη φωτογραφία μπορούν να ξαναζωντανέψουν! Ένας παλιός χάρτης μπορεί να ξανανοίξει και να μας οδηγήσει σε γωνιές της πόλης που δεν τις έχουμε συναντήσει! Ένα παλιό βιβλίο μπορεί να συνεχίσει να ταξιδεύει στον χρόνο και να αφηγείται την ιστορία του στις επόμενες γενιές . Η μαγεία αυτή ξετυλίγεται σε ένα άγνωστο σε πολλούς χώρο της βιβλιοθήκης ‘Το εργαστήριο συντήρησης’. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα μικρά «κόλπα» που χρησιμοποιούν οι συντηρητές για να βοηθήσουν τα αντικείμενα να ζήσουν στο χρόνο;



Σας προσκαλούμε να γνωρίσουμε από κοντά τον συναρπαστικό κόσμο της συντήρησης βιβλίων και χαρτιού, όπου δεν θα μείνουμε μόνο στη θεωρία! Οι μαθητές θα γίνουν για λίγο… συντηρητές και θα πιάσουν οι ίδιοι δουλειά! Μέσα από ένα βιωματικό εργαστήριο, θα παρατηρήσουν, θα πειραματιστούν, θα ανακαλύψουν μυστικά και θα γνωρίσουν απλές τεχνικές συντήρησης και βιβλιοδεσίας, δουλεύοντας πάνω σε ένα αντικείμενο. Γιατί η συντήρηση δεν είναι μόνο γνώση, είναι εξερεύνηση, προσοχή, δημιουργικότητα και -ποιος ξέρει;- ίσως η αρχή για την ανακάλυψη ενός επαγγέλματος που δεν είχαν φανταστεί ποτέ!



Το εργαστήριο απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου το πρόγραμμα προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων.

Ημέρα: Κάθε Τετάρτη



Ώρες: 9.00–10.30 π.μ. ή 11.00 π.μ.–12.30 μ.μ. (κατά την κράτηση επιλέγετε την ώρα που



επιθυμείτε)



Ηλικίες: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο



Διάρκεια προγράμματος: 1 ώρα και 30 λεπτά



Συμμετοχή: Έως 20 μαθητές



Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Πέννυ Βουνίσιου

Για να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες και να πραγματοποιήσετε την κράτησή σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://calendar.app.google/kFc26wnuNSL4jvMSA



Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και επιβεβαιώσετε την κράτηση, θα λάβετε email επιβεβαίωσης με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής σας.



Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο [email protected].



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2813 409705, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10.00 π.μ.–3.00 μ.μ.



Η συμμετοχή σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι δωρεάν και ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 20 μαθητές ανά πρόγραμμα.

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