Ημερίδα για το νερό στην Κρήτη: Οι προτάσεις Μπαριτάκη για τις ζώνες προστασίας των σημείων υδροληψίας

Στην Ημερίδα με θέμα τη «λεπτομερή οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας για απολήψεις νερού ύδρευσης» συμμετείχε ο Δήμαρχος Βιάννου, Παύλος Μπαριτάκης, καταθέτοντας τις απόψεις του Δήμου για ένα ζήτημα με ιδιαίτερη σημασία τόσο για τη Βιάννο όσο και για την Κρήτη συνολικά.

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, με την οργάνωση να έχει η Διεύθυνση Υδάτων. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο προσδιορισμός και η οριοθέτηση ζωνών προστασίας σε υπόγειους υδροφορείς, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Η σχετική μελέτη που παρουσιάστηκε και βρίσκεται σε φάση δημόσιας διαβούλευσης, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την προστασία των ζωνών του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Όπως ανέφερε ο κ. Μπαριτάκης, κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, η μελέτη που παρουσιάστηκε και η οποία είναι σε φάση δημόσιας διαβούλευσης αφορώντας την οριοθέτηση των σημείων υδροληψίας και την προστασία των υδατικών συστημάτων, αποτελεί μείζονος σημασίας και για το Δήμο Βιάννου.

«Ο Δήμος Βιάννου συμμετέχει στη διαδικασία, καταθέτοντας τις δικές του απόψεις επί του θέματος. Είναι μια σημαντική προσπάθεια για την οριοθέτηση και την καταγραφή όλων των σημείων υδροληψίας του Νομού Ηρακλείου και, φυσικά, όλου του νησιού.

Στόχος όλων μας είναι να προστατευθούν τα σημεία αυτά, όπως οριοθετούνται από τη μελέτη, ώστε να μην κινδυνεύουν από διάφορους εξωγενείς παράγοντες ή από ανθρώπινη δραστηριότητα.

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Η Δημοτική Αρχή Βιάννου έχει δώσει όλα τα σημεία υδροληψίας, με τις ανάλογες συντεταγμένες, που αφορούν τον Δήμο μας, είτε πρόκειται για πηγές είτε για γεωτρήσεις.

Έχουν καταγραφεί και πάντα σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες που ελέγχουν και πιστοποιούν τους φορείς και τους παρόχους, όπως είμαστε κι εμείς, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για τη διασφάλιση της επάρκειας και την ορθολογική κατανάλωση του νερού από τους πολίτες.

Το νερό είναι ένα φυσικό αγαθό που απαιτεί τον σεβασμό όλων, ώστε να συνεχίσουμε να το έχουμε και στο μέλλον.

Οι φορείς θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για την προστασία του νερού. Το ίδιο, όμως, πρέπει να κάνουν και οι καταναλωτές», επισήμανε στη δήλωσή του ο κ. Μπαριτάκης που δεν παρέλειψε να συγχαρεί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, τόσο για την διαδικασία ολοκλήρωσης της μελέτης, για την οριοθέτηση των ζωνών προστασίας των σημείων υδροληψίας για τις απολήψεις νερού ύδρευσης, όσο και για την Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

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