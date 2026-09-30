Στο Ηράκλειο απόψε η παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα για την ελληνική οικονομία

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 80 χρόνια της εφημερίδας «ΠΑΤΡΙΣ», ο «ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΙΣ» διοργανώνει σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα με τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα – Και τι θα μπορούσε να διορθωθεί», από τις Εκδόσεις Athens Bookstore Publications.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:30, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, στην οδό Κορωναίου 9, και αναμένεται να αποτελέσει αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η χώρα.

Στο επίκεντρο η ελληνική οικονομία

Για το βιβλίο και τις θέσεις που αναπτύσσονται σε αυτό θα μιλήσει ο ίδιος ο συγγραφέας, Μιχάλης Σάλλας, ενώ στην εκδήλωση θα συμμετάσχει και ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιώργος Χαρβαλιάς.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και διευθυντής της «ΠΑΤΡΙΣ», Λευτέρης Συμβουλάκης.

Η θεματολογία της εκδήλωσης ξεπερνά την παρουσίαση ενός βιβλίου, καθώς η συζήτηση θα κινηθεί γύρω από βασικά ζητήματα που αφορούν την ελληνική οικονομία και το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι αιτίες των διαχρονικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, οι αδυναμίες που εξακολουθούν να περιορίζουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες, αλλά και οι αλλαγές που, σύμφωνα με την προσέγγιση του βιβλίου, απαιτούνται για τη μετάβαση σε ένα νέο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ