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ΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου: Ισχυρή σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων σε Αγία Πελαγία, Λυγαριά, Μαδέ και Παλαιόκαστρο

βροχες
clock 17:11 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έπειτα από έκτακτη ενημέρωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την ένταση των καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Κρήτη, ο Δήμος Μαλεβιζίου απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αγίας Πελαγίας, της Λυγαριάς, του Μαδέ και του Παλαιοκάστρου να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να περιορίσουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, ιδιαίτερα κατά τις ώρες εκδήλωσης των έντονων φαινομένων.

Παράλληλα, κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες των παραπάνω περιοχών καλούνται να λάβουν έγκαιρα μέτρα αυτοπροστασίας, απομακρύνοντας αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν από τα νερά ή να προκαλέσουν προβλήματα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στη στάθμευση των οχημάτων. Οι πολίτες καλούνται να απομακρύνουν τα οχήματά τους από σημεία που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης ή πλημμυρικών φαινομένων και να αποφεύγουν τη διέλευση από σημεία όπου υπάρχει συσσώρευση ή έντονη ροή νερού.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

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