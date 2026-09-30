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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κοζάνη: Πέθανε βρέφος που μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στα Επείγοντα

μωρό
clock 17:05 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγική κατάληξη είχε ένα περιστατικό στην Κοζάνη, όπου ένα βρέφος περίπου 20 μηνών έχασε τη ζωή του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το kozan.gr, το βρέφος μεταφέρθηκε από την οικογένειά του στα Επείγοντα της Παιδιατρικής του νοσοκομείου σε σοβαρή κατάσταση, με συμπτώματα εμπυρέτου λοίμωξης.

Σε κάποια στιγμή φέρεται να υπέστη σπασμούς που οδηγήσαν σε ανακοπή με τους γιατρούς να προχωρούν άμεσα σε προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, ενώ το βρέφος διασωληνώθηκε. Η προσπάθεια διήρκεσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου μία ώρα και είκοσι λεπτά, χωρίς δυστυχώς να καταστεί δυνατό να επανέλθει. Θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη.

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